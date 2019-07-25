Затримання російського танкера: СБУ незабаром надасть всю інформацію
Наразі Служба сьогодні дала ту інформацію, яка не шкодить слідству
Служба безпеки України обіцяє дати згодом вичерпну інформацію щодо затриманого російський танкер Neyma, який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці у листопаді.
Про це написала у Facebook речниця СБУ Олена Гітлянська.
«Шановні журналісти, розумію вашу цікавість подробицями щодо затримання російського танкеру! Служба сьогодні дала ту інформацію, яка не шкодить слідству - всі деталі, у тому числі й щодо членів екіпажу, розповімо згодом!» - написала вона.
Як повідомлялося, 24 липня, за інформацією українських прикордонників, у порт Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер Nika Spirit, який за номером ІМО - 8895528, згідно даних міжнародної інформаційної системи EQUASIS ідентифіковано як вже відомий танкер Neyma, що був використаний для перекриття Керченської протоки у 2018 році.
Наразі групою слідчих СБУ, військових прокурорів та прикордонників на затриманому танкері закінчено санкціоновані українським судом слідчі дії - обшук з метою встановлення фактичних обставин справи, вилучення документів з судна, записів радіоперемовин під час конфлікту, бортових журналів. Допитано членів судокоманди, вилучено документи необхідні для встановлення істини у провадженні.
Вказане судно визнано речовим доказом, готується клопотання до суду про його арешт.