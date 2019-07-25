Затримання російського танкера: СБУ незабаром надасть всю інформацію



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СБУ затримала російський танкер Neyma

Наразі Служба сьогодні дала ту інформацію, яка не шкодить слідству

Служба безпеки України обіцяє дати згодом вичерпну інформацію щодо затриманого російський танкер Neyma, який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці у листопаді.

Про це написала у Facebook речниця СБУ Олена Гітлянська.

«Шановні журналісти, розумію вашу цікавість подробицями щодо затримання російського танкеру! Служба сьогодні дала ту інформацію, яка не шкодить слідству - всі деталі, у тому числі й щодо членів екіпажу, розповімо згодом!» - написала вона.

Як повідомлялося, 24 липня, за інформацією українських прикордонників, у порт Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер Nika Spirit, який за номером ІМО - 8895528, згідно даних міжнародної інформаційної системи EQUASIS ідентифіковано як вже відомий танкер Neyma, що був використаний для перекриття Керченської протоки у 2018 році.