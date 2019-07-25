На затриманому СБУ танкері перебувають щонайменше семеро росіян - Матіос



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Судно Neyma визнано речовим доказом, готується клопотання до суду про його арешт

Танкер Neyma був використаний для перекриття Керченської протоки під час захоплення українських кораблів

Щонайменше семеро моряків знаходяться на затриманому в порту Ізмаїл Службою безпеки України російському танкері. Сім вилучених паспортів моряків РФ можна побачити на фотографії, опублікованій в Facebook на сторінці головного військового прокурора України Анатолія Матіоса.

24 липня, за інформацією українських прикордонників, у порт Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер Nika spirit, який за номером ІМО — 8895528, згідно даних міжнародної інформаційної системи Equasis ідентифіковано як вже відомий танкер Neyma, що був використаний для перекриття Керченської протоки.

«Слідство встановило, що танкеру Neyma, з метою приховання причетності у незаконних діях та акту агресії, які відбувалися 25.11.2018, російськими власниками змінено назву на Nika spirit. Наразі групою слідчих СБУ, військових прокурорів та прикордонників на затриманому танкері закінчено санкціоновані українським судом слідчі дії — обшук з метою встановлення фактичних обставин справи, вилучення документів з судна, записів радіо перемовин під час конфлікту, бортових журналів. Допитано членів судокоманди, вилучено документи необхідні для встановлення істини у провадженні», — вказано у повідомленні.

Вказане судно визнано речовим доказом, готується клопотання до суду про його арешт.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер Neyma, який у листопаді 2018 року блокував українські військові кораблі у Керченській протоці.

Як відомо, 17 липня суд в Москві продовжив арешт усім 24 українським морякам.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін заявив журналістам, що Росія і Україна обговорюють питання обміну захоплених в Керченській протоці українських моряків.

15 липня в Києві пройшла зустріч омбудсменів Людмили Денісової і Тетяни Москалькової, на якій вони обговорили механізм взаємного звільнення громадян двох країн.

Представнику ФСБ РФ передали клопотання про особисте зобов'язання уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової щодо 24 українських військовополонених моряків, які утримуються в СІЗО Москви.