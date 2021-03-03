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    У селі біля Харкова Чапаєва переробили в козака (фото)

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    Місцеві чиновники не хотіли знищувати монумент - У селі біля Харкова Чапаєва переробили в козака (фото)
    Місцеві чиновники не хотіли знищувати монумент
    Фото: Декомунізація. Україна

    На Харківщині Чапаєва вдягли у вишиванку

    У селі Минківка, що на Валківщині, нещодавно переробили погруддя Чапаєву на погруддя засновника села, козака Мина. Не просто замінили табличку, а саме змінили образ. Про це йдеться на сторінці «Декомунізація. Україна» в мережі Facebook.

    «Фото, на жаль, не дуже якісне, бо з офіційної відповіді від голови ОТГ. Сподіваємося, що тепер піде справа і з перейменуванням вулиць у місті Валки та селищі Ков’яги», – йдеться в повідомленні.

    Як видно зі світлини, обличчя Чапаєва повністю змінили. Папаху переробили на густе волосся. Також можна побачити, що козак одягнений у вишиванку.

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    У селі біля Харкова Чапаєва переробили в козака (фото)
    У селі біля Харкова Чапаєва переробили в козака (фото)
    Фото: Декомунізація. Україна


    Нагадаємо, торік Миньківська сільрада в Харківській області відмовилася демонтувати пам’ятник Василю Чапаєву. Місцеві чиновники не хотіли знищувати монумент, посилаючись на відсутність документів і його аварійність.

    Василь Чапаєв був начальником дивізії Червоної армії під час громадянської війни в Росії, тому встановлені йому пам’ятники підлягають декомунізації в межах закону, який ухвалили у 2015 році.

    Нгадаємо, у селі Старі Трояни Ізмаїльського району Одеської області повалили Леніна. Це був останній в Україні пам'ятник червоному окупанту Леніну, за винятком окупованих територій та музеїв чи заводів.

    Перший пам'ятник радянському вождеві Володимирові Леніну в Україні повалили 8 грудня 2013 року в Києві під час Революції гідності. Це і призвело до хвилі ленінопаду по всій Україні.

    В Україні за п’ять років період декомунізації було демонтовано понад 2500 пам’ятників, зокрема 1300 − Леніну.

    Теги: Харків декомунізація козак Харківщина Україна памятник
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