В Україні повалили останнього Леніна

Це був останній в Україні пам'ятник Леніну, за винятком окупованих територій та музеїв чи заводів

Одеська обласна державна адміністрація зобов'язувала дві місцеві громади демонтувати пам'ятники Леніну. Останній з них вже знесли невідомі вночі. Пам'ятник «червоному вождю» було знесено у селі Старі Трояни Ізмаїльського району Одеської області

Про це повідомив громадський активіст Сергій Стерненко у Telegram.

«Поки ми спали, якісь невідомі добродії знесли останній в Україні (за винятком окупованих територій та музеїв/заводів) пам‘ятник червоному окупанту Лєніну», - написав він.

Це був останній в Україні пам'ятник червоному окупанту Леніну, за винятком окупованих територій та музеїв чи заводів.

«Ніщо не зупинить декомунізацію, час якої настав», – додав Стерненко.

Перед тим монумент знесли в селі Калчева Болградського району.

Цікаво, що поруч, у селі Холмське Арцизького району виявили погруддя комуністичного ідеолога Карла Маркса. Місцеві мешканці після закону про декомунізацію стали називати його болгарським поетом Христом Ботєвим. Його поки не демонтували, однак – пошкодили.

Невідомі позбавили носа пам'ятник Карлу Марксу у селищі Холмське на Одещині

Зауважимо, що в Україні діє закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та заборону пропаганди їх символіки». Він передбачає наступне:

На всій території країни заборонено виготовляти, поширювати, а також публічно використовувати символіку комуністичного режиму.

Порушення закону карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

Перший пам'ятник радянському вождеві Володимирові Леніну в Україні повалили 8 грудня 2013 року в Києві під час Революції гідності. Це і призвело до хвилі ленінопаду по всій Україні.

В Україні за п’ять років період декомунізації було демонтовано понад 2500 пам’ятників, зокрема 1300 − Леніну.

У грудні 2020 року на сторінці «Декомунізація. Україна» повідомлялося, що у новинах неодноразово говорилося про демонтаж останнього пам'ятника Леніну на території України, проте це не так. Главком публікував тоді список із майже двох десятків Ленінів, які ще лишалися в Україні. Сьогодні ж група підтвердила, що пам'ятники кривавому вождю встояли лише на окупованих територіях та в музеях і на територіях деяких заводів.