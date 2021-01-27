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    В Україні повалили останнього Леніна

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    <p>Пам'ятник &laquo;червоному вождю&raquo; Володимиру Леніну знесли у селі Старі Трояни Ізмаїльського району Одеської області</p> - В Україні повалили останнього Леніна

    Пам'ятник «червоному вождю» Володимиру Леніну знесли у селі Старі Трояни Ізмаїльського району Одеської області

    Фото: Декомунізація. Україна

    Це був останній в Україні пам'ятник Леніну, за винятком окупованих територій та музеїв чи заводів

    Одеська обласна державна адміністрація зобов'язувала дві місцеві громади демонтувати пам'ятники Леніну. Останній з них вже знесли невідомі вночі. Пам'ятник «червоному вождю» було знесено у селі Старі Трояни Ізмаїльського району Одеської області

    Про це повідомив громадський активіст Сергій Стерненко у Telegram.

    «Поки ми спали, якісь невідомі добродії знесли останній в Україні (за винятком окупованих територій та музеїв/заводів) пам‘ятник червоному окупанту Лєніну», - написав він. 

    Це був останній в Україні пам'ятник червоному окупанту Леніну, за винятком окупованих територій та музеїв чи заводів.

    «Ніщо не зупинить декомунізацію, час якої настав», – додав Стерненко.

    Перед тим монумент знесли в селі Калчева Болградського району.

    Цікаво, що поруч, у селі Холмське Арцизького району виявили погруддя комуністичного ідеолога Карла Маркса. Місцеві мешканці після закону про декомунізацію стали називати його болгарським поетом Христом Ботєвим. Його поки не демонтували, однак – пошкодили.

    Невідомі позбавили носа пам'ятник Карлу Марксу у селищі Холмське на Одещині
    Невідомі позбавили носа пам'ятник Карлу Марксу у селищі Холмське на Одещині

    Зауважимо, що в Україні діє закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та заборону пропаганди їх символіки». Він передбачає наступне:

    • На всій території країни заборонено виготовляти, поширювати, а також публічно використовувати символіку комуністичного режиму.
    • Порушення закону карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

    Перший пам'ятник радянському вождеві Володимирові Леніну в Україні повалили 8 грудня 2013 року в Києві під час Революції гідності. Це і призвело до хвилі ленінопаду по всій Україні.

    В Україні за п’ять років період декомунізації було демонтовано понад 2500 пам’ятників, зокрема 1300 − Леніну.

    У грудні 2020 року на сторінці «Декомунізація. Україна» повідомлялося, що у новинах неодноразово говорилося про демонтаж останнього пам'ятника Леніну на території України, проте це не так. Главком публікував тоді список із майже двох десятків Ленінів, які ще лишалися в Україні. Сьогодні ж група підтвердила, що пам'ятники кривавому вождю встояли лише на окупованих територіях та в музеях і на територіях деяких заводів. 

    Теги: декомунізація Одещина Радянська влада СРСР пам'ятник Сергій Стерненко
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