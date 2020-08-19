Декомунізація затяглася: Північний міст нарешті отримав нову табличку (фото)



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Комунальники встановили нову табличку вночі Фото: Сергій Биков, Facebook

Московський міст було перейменовано на Північний ще в 2018 році, проте нову вивіску отримав лише зараз

Перейменований Київською міською радою у 2018 році Московський міст отримав табличку з новою назвою – Північний міст.

Нову табличку на мосту комунальники встановили в ніч на 19 серпня.

Відповідні фото оприлюднив очільник Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков на своїй сторінці у Facebook.

Як відомо, у червні-серпні 2015 року Київська міська державна адміністрація провела громадське обговорення щодо перейменування Московського мосту на міст імені Георгія Фукса. Раніше міст також пропонували перейменувати на Північний, Троєщинський або міст імені Степана Бандери (за аналогією з колишнім Московським проспектом). Пункт щодо перейменування мосту був виключений з проекту рішення на засіданні профільної комісії, тому питання перейменування мосту не було винесено на розгляд сесії Київради 6 жовтня 2016 року.

Лише 22 лютого 2018 року на пленарному засіданні депутати Київради ухвалили рішення про перейменування мосту на Північний

Півні́чний міст - міст через Дніпро у Києві, пам'ятка архітектури. Він пов'язує правобережні житлові райони з житловими масивами Райдужний, Троєщина, Воскресенка.

Складається з вантового мосту через Дніпро (довжина 816 м, ширина - 31,4 м), мосту через Десенку - (довжина 732 м) та шляхопроводу через проспект Героїв Сталінграду (довжина 55 м).