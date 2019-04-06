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    У Сенаті США запропонували стратегію підтримки України

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    Американський Сенат - У Сенаті США запропонували стратегію підтримки України
    Американський Сенат

    У Сенаті закликають розглянути можливі шляхи допомоги Україні в поліпшенні морської і протиповітряної оборони

    Голова комітету з питань збройних сил Сенату США, сенатор Джим Інхоф запропонував стратегію подальшої підтримки України.

    Про це повідомляє посольство США в Україні в Facebook.

    «Враховуючи збільшення російської загрози і останні події, пов'язані із зухвалим захопленням Росією українських моряків і судів, голова комітету з питань збройних сил Сенату США закликає розглянути можливі шляхи допомоги Україні в поліпшенні морської і протиповітряної оборони, посилити фінансування Ініціативи з безпеки допомоги Україні і програм Держдепартаменту з безпеки допомоги про надання оборонної летальної зброї, збільшити санкційний тиск, посилити присутність НАТО в Чорноморському регіоні», - йдеться в повідомленні

    Крім того, американський політик звертається до європейських країн з тим, щоб скоординувати можливості союзників і заборонити російським торговельним кораблям входити в їхні порти і підтримати скасування проекту «Північний потік-2».

    Нагадаємо, напередодні комітет із питань міжнародних відносин Сенату США розглянув і рекомендував для затвердження резолюцію S. RES. 27 «Щодо заклику забезпечити свободу міжнародної навігації в Чорному морі та скасування проекту газопроводу «Північний потік-2»

    Раніше представник США в НАТО Кей Бейлі Гатчісон заявила про можливість посилення оборони в Чорному морі.

    Генсек Альянсу Єнс Столтенберг підтвердив, що НАТО планує посилити військову присутність в Чорному морі.

    Також НАТО має намір гарантувати прохід українських суден через Керченську протоку.

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