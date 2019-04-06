У Сенаті США запропонували стратегію підтримки України



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Американський Сенат

У Сенаті закликають розглянути можливі шляхи допомоги Україні в поліпшенні морської і протиповітряної оборони

Голова комітету з питань збройних сил Сенату США, сенатор Джим Інхоф запропонував стратегію подальшої підтримки України.

Про це повідомляє посольство США в Україні в Facebook.

«Враховуючи збільшення російської загрози і останні події, пов'язані із зухвалим захопленням Росією українських моряків і судів, голова комітету з питань збройних сил Сенату США закликає розглянути можливі шляхи допомоги Україні в поліпшенні морської і протиповітряної оборони, посилити фінансування Ініціативи з безпеки допомоги Україні і програм Держдепартаменту з безпеки допомоги про надання оборонної летальної зброї, збільшити санкційний тиск, посилити присутність НАТО в Чорноморському регіоні», - йдеться в повідомленні

Крім того, американський політик звертається до європейських країн з тим, щоб скоординувати можливості союзників і заборонити російським торговельним кораблям входити в їхні порти і підтримати скасування проекту «Північний потік-2».

Нагадаємо, напередодні комітет із питань міжнародних відносин Сенату США розглянув і рекомендував для затвердження резолюцію S. RES. 27 «Щодо заклику забезпечити свободу міжнародної навігації в Чорному морі та скасування проекту газопроводу «Північний потік-2»

Раніше представник США в НАТО Кей Бейлі Гатчісон заявила про можливість посилення оборони в Чорному морі.

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг підтвердив, що НАТО планує посилити військову присутність в Чорному морі.

Також НАТО має намір гарантувати прохід українських суден через Керченську протоку.