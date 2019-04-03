НАТО має намір гарантувати прохід українських суден через Керченську протоку



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Керченська протока

У США заявили, що країни-члени НАТО повинні мати можливість протистояти Росії в Чорному морі

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) планує вжити заходів щодо забезпечення безпечного проходу суден України через Керченську протоку, а також розширити масштаби повітряної розвідки в регіоні Чорного моря.

Про це заявила на брифінгу для іноземних журналістів у Вашингтоні постійна представниця США при НАТО Кей Бейлі Хатчінсон, пише «Унн».

Вона підтвердила, що глави зовнішньополітичних відомств НАТО, як очікується, схвалять цей пакет заходів на дводенній нараді, яка почнеться в середу в столиці США.

«Мова йде про пакет (заходів), який зміцнює розвідку, повітряну розвідку, а також передбачає відправку більшого числа кораблів країн НАТО в Чорне море, щоб гарантувати безпечний прохід українських суден через Керченську протоку, Азовське море», - сказала Хатчінсон.

З її точки зору, вироблені НАТО кроки «надзвичайно важливі» для країн, які є сусідами Росії по чорноморському регіону.

На думку представниці США, на даному етапі потрібно «більше уваги, щоб гарантувати, що ці води звільнені», щоб країни регіону «були вільні від російського втручання». «Росія розміщує оборонні озброєння в Криму, а Крим - це частина України», - заявила Хатчінсон.

Вона також додала, що США і країни-члени НАТО повинні мати можливість протистояти Росії в Чорному морі.

«Неприпустимо, що українських моряків утримують у в’язниці в Москві. Ми повинні переконатися, що у нас є можливість стримувати агресію Росії», - стверджувала вона.

Раніше посол США в НАТО заявила про можливість посилення оборони в Чорному морі.

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг підтвердив, що НАТО планує посилити військову присутність в Чорному морі.

До слова, 1 квітня два кораблі НАТО, а саме іспанський фрегат F81 Santa Maria і канадський FHH333 Toronto, зайшли в одеський морський порт.