Столтенберг підтвердив, що НАТО планує посилити військову присутність в Чорному морі



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Генсек НАТО Єнс Столтенберг

НАТО стурбоване агресивною поведінкою Росії, в тому числі її триваючими діями проти України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс планує посилити присутність в Чорному морі.

Про це повідомляє прес-служба НАТО.

«НАТО стурбоване агресивною поведінкою Росії, в тому числі її триваючими діями проти України, а також захопленням українських моряків і кораблів біля Азовського моря. НАТО вже нарощує свою присутність в Чорному морі. І ми продовжуємо тісно співпрацювати з нашими партнерами в регіоні», – сказав Столтенберг.

За його словами, на зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу у Вашингтоні 3–4 квітня може бути прийнято рішення про посилення навчань української та грузинської берегової охорони і військово-морських сил.

Також він зазначив, що кораблі НАТО продовжать заходити в порти Чорного моря.

Напередодні посол США в НАТО заявила про можливість посилення оборони в Чорному морі.

До слова, 1 квітня два кораблі НАТО, а саме іспанський фрегат F81 Santa Maria і канадський FHH333 Toronto, зайшли в одеський морський порт.