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    У світі

    Столтенберг підтвердив, що НАТО планує посилити військову присутність в Чорному морі

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    Генсек&nbsp;НАТО Єнс Столтенберг - Столтенберг підтвердив, що НАТО планує посилити військову присутність в Чорному морі
    Генсек НАТО Єнс Столтенберг

    НАТО стурбоване агресивною поведінкою Росії, в тому числі її триваючими діями проти України

    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс планує посилити присутність в Чорному морі.

    Про це повідомляє прес-служба НАТО.

    «НАТО стурбоване агресивною поведінкою Росії, в тому числі її триваючими діями проти України, а також захопленням українських моряків і кораблів біля Азовського моря. НАТО вже нарощує свою присутність в Чорному морі. І ми продовжуємо тісно співпрацювати з нашими партнерами в регіоні», – сказав Столтенберг. 

    За його словами, на зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу у Вашингтоні 3–4 квітня може бути прийнято рішення про посилення навчань української та грузинської берегової охорони і військово-морських сил.

     Також він зазначив, що кораблі НАТО продовжать заходити в порти Чорного моря.

    Напередодні посол США в НАТО заявила про можливість посилення оборони в Чорному морі.

    До слова, 1 квітня два кораблі НАТО, а саме іспанський фрегат F81 Santa Maria і канадський FHH333 Toronto, зайшли в одеський морський порт.

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