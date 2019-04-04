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    У Сенаті США підтримали резолюцію проти російської агресії у Чорному морі

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    <p>Резолюцію було внесено сенатором Джонсоном за підтримки близько 70 членів Сенату</p> - У Сенаті США підтримали резолюцію проти російської агресії у Чорному морі

    Резолюцію було внесено сенатором Джонсоном за підтримки близько 70 членів Сенату

    Члени Сенату закликають президента США скористатися положеннями закону про оборонний бюджет з метою зміцнення Збройних сил України

    Комітет із питань міжнародних відносин Сенату США розглянув і рекомендував для затвердження резолюцію S. RES. 27 «Щодо заклику забезпечити свободу міжнародної навігації в Чорному морі та скасування проекту газопроводу «Північний потік-2»

    Документ містить низку закликів до адміністрації США, у тому числі щодо взаємодії із союзниками для забезпечення свободи навігації в Чорному й Азовському морях, а також у Керченській протоці, пише «Укрінформ»

    Крім того, законодавча ініціатива вітає посилення присутності НАТО в регіоні й закликає союзників і партнерів у Європі відмовити кораблям російських ВМС у обслуговуванні в їхніх портах.

    Члени Сенату також закликають президента США скористатися положеннями закону про оборонний бюджет з метою зміцнення Збройних сил України та надання їм додаткової підтримки у сфері безпеки й оборони, передусім на морі.

    Окремо сенатори висловлюють підтримку резолюції Європарламенту, яка засуджує агресію РФ у Керченській протоці та закликає до скасування «Північного потоку-2» через його загрозу енергетичній безпеці Європи.

    Резолюцію було внесено сенатором Джонсоном за підтримки близько 70 членів Сенату.

    Раніше представник США в НАТО Кей Бейлі Гатчісон заявила про можливість посилення оборони в Чорному морі.

    Генсек Альянсу Єнс Столтенберг підтвердив, що НАТО планує посилити військову присутність в Чорному морі.

    Також НАТО має намір гарантувати прохід українських суден через Керченську протоку.

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