Посол США в НАТО заявила про можливість посилення оборони в Чорному морі



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Очікується, що у Чорному морі буде курсувати більше суден країн-членів Альянсу Фото: navy.mil.gov.ua

Посол зазначила, що Росія продовжує намагатися дестабілізувати Україну

Представник США в НАТО Кей Бейлі Гатчісон заявила, що наразі триває пошук можливостей посилити оборону у Чорному морі у зв'язку з агресією Росії проти України

Зокрема, її запитали про додаткові заходи для протидії Росії у зв'язку з її діями проти України, про що на минулому тижні заявляв державний секретар США Майк Помпео.

«Безумовно, частина наших зусиль стосуватиметься вивчення шляхів, яким чином ми можемо зміцнити оборону в районі Чорного моря, і це спровоковано російською агресією в Україні», - цитує Гатчісон «Уніан».

«Зокрема, посол зазначила, що Росія продовжує намагатися дестабілізувати Україну і мілітаризувати Крим, який є частиною України. Також вона заявила, що захоплення українських суден в Керченській протоці і взяття під варту у в'язниці українських моряків у Москві «виходить за прийнятні рамки»

«Це неприйнятно. Ми будемо вивчати шляхи, щоб здійснити додаткові зусилля в цілому регіоні Чорного моря. Ми більше будемо займатися наглядом, у Чорному морі буде більше суден з країн НАТО, і є санкції, які вже були запроваджені проти осіб, які здійснили захоплення моряків у Керченській протоці», - наголосила вона.

У цьому зв'язку Гатчінсон нагадала заклик до Росії щодо негайного повернення українських моряків з московської в'язниці в Україну.

До слова, фрегат НАТО «Торонто» прибув вранці 1 квітня з дружнім візитом в Одеський порт.