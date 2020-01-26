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    Кримінал

    У Хмельницькій області біля багатоповерхівки стався вибух – є загиблі

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    Правоохоронці з&rsquo;ясували, що у дворі вибухнула граната &laquo;РГД-5&raquo; - У Хмельницькій області біля багатоповерхівки стався вибух – є загиблі
    Правоохоронці з’ясували, що у дворі вибухнула граната «РГД-5»

    Рвонула бойова граната «РГД-5»

    Працівники поліції Хмельницької області розслідують обставини вибуху у дворі однієї з багатоповерхівок Старокостянтинова, в результаті якого загинув 27-річний чоловік.

    Про це повідомляє пресслужба місцевої поліції.

    Зазначається, що до поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що на подвір’ї поруч з п’ятиповерхівкою вибухнув невідомий предмет і загинула людина.

    «Правоохоронці з’ясували, що у дворі вибухнула граната «РГД-5». Ймовірною причиною вибуху стало незаконне поводження з вибуховими речовинами місцевого мешканця, який від отриманих травм загинув на місці», – йдеться у повідомленні.

    Поліція розслідує факт незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

    Нагадаємо, дві людини загинули 19 січня від вибуху гранати в Лежині Запорізького району Запорізької області. На місці трагедії поліція вилучила металеві уламки корпусу ручної осколкової гранати «Ф-1» і важіль детонатора.

    Як повідомлялося, у Харкові 31-річний місцевий мешканець зателефонував до поліції та заявив, що в нього є граната, яку він має намір підірвати у приватному підприємстві. Зброю він привіз у 2014 з зони проведення ООС.

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