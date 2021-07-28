У Східній Африці з'явився аудіогід українською мовою (фото)

«Форт Ісус» – унікальна фортифікаційна споруда, яка розташована в головному туристичному місті Кенії

Перша леді України Олена Зеленська презентувала аудіогід українською мовою в Кенії, який звучатиме в історичній пам’ятці XVI ст. – «Форті Ісус». Про це повідомили у пресслужбі глави держави.

Він став двадцять п’ятим у мережі україномовних аудіогідів у світі та першим у регіоні Східної Африки.

«Гіди – невелика частина такого масштабного напрямку, як культурна дипломатія. Задля розбудови та розвитку міжнародних відносин варто робити системні та поступові кроки. Головна мета проєкту з аудіогідами – просувати українську мову по всьому світу, щоб її знали та чули в максимально можливій кількості місць», – сказала Олена Зеленська.

«Форт Ісус» – унікальна фортифікаційна споруда, яка розташована в головному туристичному місті Кенії – Момбасі і стала справжнім форпостом європейців у Індійському океані. З 2011 року фортеця входить до списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

Відомо, що українська стане першою іноземною мовою, яка лунатиме в стінах 400-річного форту.

«Впровадження україномовного аудіогіда в музеї «Форт Ісус» стало особливо актуальним у зв’язку із запуском прямих чартерних авіарейсів між Україною та Кенією у квітні 2021 року, що вже сьогодні відчутно вплинуло на кількість українських туристів на півдні цієї країни», – пояснили в Офісі глави держави.

Очікується, що завдяки аудіогіду українські туристи матимуть змогу пізнати Африку не лише через призму дивовижної природи, а і її значного внеску у розвиток людства.

Додамо, що українська мова зазвучала в Киргизькому національному музеї образотворчих мистецтв імені Гапара Айтієва.

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