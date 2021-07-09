Олена Зеленська змінила імідж. У дружини президента нова зачіска

Перша леді нечасто з’являється із зібраним волоссям

Дружина президента України Олена Зеленська на зустрічі з нагоди запуску першого україномовного аудіогіду в Археологічному музеї Несебіра (Болгарія) продемонструвала нову зачіску.

На фото, яке вона опублікувала у своєму Instagram, видно, що для заходу перша леді вибрала костюм зі світло-блакитним жакетом.

До цього образу дружина президента вибрала акуратну зачіску, у якій волосся з бічного ракурсу здається дуже коротким.

Раніше Олена Зеленська на публіці демонструвала розпущене волосся або заколювала його на потилиці.

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська під час поїздки до Полтави презентувала муніципальну тато-школу ТатоHub. Заклад зараз ще навіть не працює. Його відкриття заплановане на вересень.

А у День вишиванки, який відзначали 20 травня, перша леді України Олена Зеленська показала вишиті роботи свої бабусі.

Читайте також: