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    Олена Зеленська змінила імідж. У дружини президента нова зачіска

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    Із новою зачіскою волосся здається коротким - Олена Зеленська змінила імідж. У дружини президента нова зачіска
    Із новою зачіскою волосся здається коротким

    Перша леді нечасто з’являється із зібраним волоссям

    Дружина президента України Олена Зеленська на зустрічі з нагоди запуску першого україномовного аудіогіду в Археологічному музеї Несебіра (Болгарія) продемонструвала нову зачіску.

    На фото, яке вона опублікувала у своєму Instagram, видно, що для заходу перша леді вибрала костюм зі світло-блакитним жакетом.

    До цього образу дружина президента вибрала акуратну зачіску, у якій волосся з бічного ракурсу здається дуже коротким.

    Раніше Олена Зеленська на публіці демонструвала розпущене волосся або заколювала його на потилиці.

    Нагадаємо, раніше Олена Зеленська під час поїздки до Полтави презентувала муніципальну тато-школу ТатоHub. Заклад зараз ще навіть не працює. Його відкриття заплановане на вересень.

    А у День вишиванки, який відзначали 20 травня, перша леді України Олена Зеленська показала вишиті роботи свої бабусі.

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    Теги: Болгарія дружина Instagram Олена Зеленська перша леді
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    Олена Зеленська змінила імідж. У дружини президента нова зачіска