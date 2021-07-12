«Довідник з безбар’єрності». Олена Зеленська ініціювала новий проєкт

Довідник міститиме інформацію, як «правильно звертатися до людей, писати про людей, проявляти повагу, а не ображати»

В Україні видадуть довідник про толерантне спілкування та термінологію, пов'язану з темою безбар'єрності. Про це розповіла дружина Президента Олена Зеленська під час засідання Ради з безбар'єрності.

«Щоб зробити саме поняття безбар'єрності зрозумілим, з'явилася ідея створити, ми його поки що називаємо «довідник з безбар'єрності», можна подумати, як назвати цю книжку. Це – збірник, у якому доступною мовою на зрозумілих прикладах ми розкажемо про толерантне спілкування», – зазначила вона.

Перша леді повідомила, що довідник складатиметься із трьох розділів і міститиме інформацію, як «правильно звертатися до людей, писати про людей, проявляти повагу, а не ображати».

Дружина Зеленського зауважила, що у першому розділі книги йтиметься про загальні, базові поняття про безбар'єрність, доступність, інклюзію, універсальний дизайн тощо. Другий розділ міститиме «безбар'єрну мову, глосарій правильних термінів», а третій – календар важливих дат, міжнародних і національних свят, які пов'язані з темою безбар'єрності.

«Це може стати допоміжним інструментом для державних службовців, представників сервісів, журналістів, бізнесу, усіх, хто цікавиться цією темою», - підкреслила пані Олена.

Ілюстрації до книги створять талановиті українські художники, а сам довідник планується видати у цифровому та друкованому форматах.

Додамо, що дружина президента України Олена Зеленська на зустрічі з нагоди запуску першого україномовного аудіогіду в Археологічному музеї Несебіра (Болгарія) продемонструвала нову зачіску.

Також Зеленська зізналась, що їй зрозуміла негативна реакція суспільства на переїзд родини на президентську дачу. Перша леді зазначила, що вона не у захваті від життя на президентській дачі.

Зеленська спростувала інформацію про велику кількість автівок охорони та супроводу.

Також Олена Зеленська розповіла, як впливає на президента. Вона також нагадала, що радила Зеленському не йти на президентські вибори.

Зеленська відверто озвучила свої хвилювання. Також дружина Зеленського розказала про своє ставлення до родини Порошенків.

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