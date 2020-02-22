У Києві батьки забили на сполох через смертельну гру серед підлітків



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Київські школярі зізналися, що знають про цю гру, але бачили її лише на відео в інтернеті, а не вживу Скріншот з відео

У мережі запевнили, що на території міста уже з’явилися шанувальники такої розваги

У Києві батьки школярів забили на сполох у соцмережах через нову гру підлітків під назвою «виклик стрибка», яка поширилася в усьому світі та результатом якої може стати струс мозку чи навіть смерть.

Про це йдеться у матеріалі Obozrevatel. Трагічні випадки вже зафіксували в інших країнах. А рідні школярів із Києва у мережі запевнили, що на території міста уже з’явилися шанувальники такої розваги.

«Підсікають ноги. Якщо дитина не знає, як падати, вдаряється головою... Багато підлітків уже отримали струс і смертельні травми голови! Є інформація, що у київських школах вже грають. Пуща-Водиця підтвердила, що у них у школі теж,» – наглосили вони.

Втім, у Департаменті освіти Києва журналістів запевнили, що станом на 21 лютого у столиці подібних випадків не було, а про таку гру там узагалі дізналися від видання. Представники Департаменту наголосили, що, коли помітять такі інциденти, одразу вживатимуть заходів.

Самі ж київські школярі зізналися, що знають про цю гру, але бачили її лише на відео в інтернеті, а не вживу.

Готові на все заради лайка

Це вже не перший випадок, коли серед українських школярів раптом стають популярними ігри, які можуть закінчитися смертю або небезпечної травмою. Років зо два тому у дітей і підлітків раптом став модним квест «біжи або помри». Його популяризували в соцмережах.

Суть у тому, щоб підліток перебіг дорогу буквально в сантимерах від машини. Самі водії скаржилися, що раптом під колеса стали кидатися діти, вони ледве встигали загальмувати. Все знімали на мобільний телефон, а потім викладали в соцмережах, збираючи лайки.

Також у Києві батьки били на сполох із приводу зникнення дітей. А ті в свою чергу захопилися грою «прірва на 24 години». Потрібно було сховатися у великому торговому центрі до закриття, дочекатися, коли в ТРЦ все стихне, і провести там ніч. Все треба було знімати на камеру. Деяких таких підлітків виловлювала охорона.

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