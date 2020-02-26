Декомунізація в освіті: уряд змінив «радянську» назву шкільного предмета



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Предмет «Захист України» обов'язковий у 10-11 класах. Його мета — надати учням знання та уміння для оборони країни, навчити їх діяти в надзвичайних ситуаціях

Відтепер в українських школах старшокласники вивчатимуть предмет «Захист України»

Відтепер українські учні вивчатимуть шкільний предмет «Захист України» замість «Захист Вітчизни».

Відповідну постанову ухвалив Кабмін, повідомили в Міністерстві освіти.

«Це неправильно, що на п’ятому, практично шостому році війни ми досі не спромоглися замінити абсолютно радянську назву предмета «Захист Вітчизни» на «Захист України». Це важливий акцент, і я рада, що ми нарешті його поставили», — зазначила міністерка освіти Ганна Новосад.

Новосад додала, що тепер потрібно покращувати зміст цього предмета та матеріально-технічне забезпечення шкіл.

Наразі предмет «Захист України» обов'язковий у 10-11 класах. Його мета — надати учням знання та уміння для оборони країни, навчити їх діяти в надзвичайних ситуаціях.

Як повідомлялося, колишній голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль потролив міністерку освіти через граматичні помилки.

Також Міносвіти хоче створити реєстри учнів та вчителів.