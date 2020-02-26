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    Наука та освіта

    Декомунізація в освіті: уряд змінив «радянську» назву шкільного предмета

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    Предмет &laquo;Захист України&raquo; обов'язковий у 10-11 класах. Його мета &mdash; надати учням знання та уміння для оборони країни, навчити їх діяти в надзвичайних ситуаціях - Декомунізація в освіті: уряд змінив «радянську» назву шкільного предмета
    Предмет «Захист України» обов'язковий у 10-11 класах. Його мета — надати учням знання та уміння для оборони країни, навчити їх діяти в надзвичайних ситуаціях

    Відтепер в українських школах старшокласники вивчатимуть предмет «Захист України»

    Відтепер українські учні вивчатимуть шкільний предмет «Захист України» замість «Захист Вітчизни».

    Відповідну постанову ухвалив Кабмін, повідомили в Міністерстві освіти.

    «Це неправильно, що на п’ятому, практично шостому році війни ми досі не спромоглися замінити абсолютно радянську назву предмета «Захист Вітчизни» на «Захист України». Це важливий акцент, і я рада, що ми нарешті його поставили», — зазначила міністерка освіти Ганна Новосад.

    Новосад додала, що тепер потрібно покращувати зміст цього предмета та матеріально-технічне забезпечення шкіл.

    Наразі предмет «Захист України» обов'язковий у 10-11 класах. Його мета — надати учням знання та уміння для оборони країни, навчити їх діяти в надзвичайних ситуаціях.

    Як повідомлялося, колишній голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль потролив міністерку освіти через граматичні помилки.

    Також Міносвіти хоче створити реєстри учнів та вчителів.

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