Декомунізація в освіті: уряд змінив «радянську» назву шкільного предмета
Відтепер в українських школах старшокласники вивчатимуть предмет «Захист України»
Відтепер українські учні вивчатимуть шкільний предмет «Захист України» замість «Захист Вітчизни».
Відповідну постанову ухвалив Кабмін, повідомили в Міністерстві освіти.
«Це неправильно, що на п’ятому, практично шостому році війни ми досі не спромоглися замінити абсолютно радянську назву предмета «Захист Вітчизни» на «Захист України». Це важливий акцент, і я рада, що ми нарешті його поставили», — зазначила міністерка освіти Ганна Новосад.
Новосад додала, що тепер потрібно покращувати зміст цього предмета та матеріально-технічне забезпечення шкіл.
Наразі предмет «Захист України» обов'язковий у 10-11 класах. Його мета — надати учням знання та уміння для оборони країни, навчити їх діяти в надзвичайних ситуаціях.
Як повідомлялося, колишній голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль потролив міністерку освіти через граматичні помилки.