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    У школі в Харкові обвалилася стеля у класі (відео)

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    <p>Керівництво школи запевняє - нічого надзвичайного не відбулося, впав лише шматок штукатурки</p> - У школі в Харкові обвалилася стеля у класі (відео)

    Керівництво школи запевняє - нічого надзвичайного не відбулося, впав лише шматок штукатурки

    Інцидент стався в кабінеті, який два роки тому ремонтували батьки, каже дирекція школи

    В одній з харківських шкіл стався обвал стелі. У цей час була перерва, завдяки чому ніхто не постраждав.

    Про це повідомляє ТСН.

    Обвал стався близько 11 години дня – після завершення третього уроку, коли діти і вчитель вийшли з кабінету математики на перерву.

    Керівництво школи запевняє - нічого надзвичайного не відбулося, впав лише шматок штукатурки. І додають, що сталося це в кабінеті, який два роки тому ремонтували батьки. Тоді це начебто був косметичний ремонт, і стелю просто підбили пластиком.

    Учням керівництво школи заборонило спілкуватися з журналістами, але поза  камерою школярі з сусідніх кабінетів кажуть, що був дуже сильний гуркіт, і всі перелякалися.

    Батьки школярів говорять, що про обвал стелі знають, але коментувати подію відмовляються.

    Раніше повідомлялося, що у селі Забрідь Хустського району Закарпатської області першокласник провалився у вигрібну яму з фекаліями.

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