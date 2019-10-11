У школі в Харкові обвалилася стеля у класі (відео)



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Керівництво школи запевняє - нічого надзвичайного не відбулося, впав лише шматок штукатурки

Інцидент стався в кабінеті, який два роки тому ремонтували батьки, каже дирекція школи

В одній з харківських шкіл стався обвал стелі. У цей час була перерва, завдяки чому ніхто не постраждав.

Про це повідомляє ТСН.

Обвал стався близько 11 години дня – після завершення третього уроку, коли діти і вчитель вийшли з кабінету математики на перерву.

Керівництво школи запевняє - нічого надзвичайного не відбулося, впав лише шматок штукатурки. І додають, що сталося це в кабінеті, який два роки тому ремонтували батьки. Тоді це начебто був косметичний ремонт, і стелю просто підбили пластиком.

Учням керівництво школи заборонило спілкуватися з журналістами, але поза камерою школярі з сусідніх кабінетів кажуть, що був дуже сильний гуркіт, і всі перелякалися.

Батьки школярів говорять, що про обвал стелі знають, але коментувати подію відмовляються.

Раніше повідомлялося, що у селі Забрідь Хустського району Закарпатської області першокласник провалився у вигрібну яму з фекаліями.