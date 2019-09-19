У сільській школі Болградського району відремонтовано покрівлю



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У Василівській ЗОШ І-ІІІ ступенів Болградського району проведено капітальний ремонт покрівлі

Заклад потребував реалізації проведення енергоефективних заходів – протягом останніх 10-ти років дах знаходився у незадовільному стані, погано утримував тепло, а під час опадів відбувалося підтікання стелі. Звернення місцевої влади щодо необхідності заміни даху було почуто й підтримано депутатським корпусом Одеської обласної ради.

Старе шиферне покриття було замінено на сучасний металопрофіль, що забезпечить оптимальний температурний режим для учнів та педагогів під час холодної пори року. Роботи виконано за кошти обласного бюджету в рамках комплексної програми «Освіта Одещини».

«Окрім будівництва, реконструкції, капітального ремонту, освітніх об’єктів, обласна програма розвитку освіти включає заходи з відновлення інфраструктури та вдосконалення матеріально-технічної, навчально-методичної бази відповідно до нових державних стандартів, розвиток галузі інклюзивної освіти», – розповів голова Одеської обласної ради Сергій Паращенко.