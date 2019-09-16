На Закарпатті першокласник провалився у шкільний вуличний туалет



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Такими туалетами користуються учні Забрідської школи Фото: Facebook Романа Келемена

У Хустській райдержадміністрації підтвердили інформацію із соцмереж про інцидент у Забрідській школі

У селі Забрідь Хустського району Закарпатської області першокласник провалився у вигрібну яму з фекаліями.

Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію, отриману у Хустській райдержадміністрації.

«Така ситуація була», - прокоментували у РДА.

Як повідомив у Facebook мешканець міста Хуст Роман Келемен, випадок стався 13 вересня в Забрідській ЗОШ 1-3 ступенів.

«Першачок школи впав у вигрібну яму шкільного туалету. Його друзі однокласники побігли за вчителями, щоб ті врятували школяра. Дитину спасли, витягнувши з шкільних фекалій. Всі батьки шоковані таким випадком, а викладачі як завжди замовчують стан шкільного туалету, щоб їх не звільнили», - написав Келемен.

До слова, у Козятині на Вінниччині до інфекційного відділення потрапили 30 учнів однієї зі шкіл. У всіх однакові симптоми - нудота та висока температура.

Попередньо лікарі підозрюють у постраждалих сальмонельоз. Відомо, що годували дітей того дня кашею з курятиною.