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    На Закарпатті першокласник провалився у шкільний вуличний туалет

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    <p>Такими туалетами користуються учні Забрідської школи</p> - На Закарпатті першокласник провалився у шкільний вуличний туалет

    Такими туалетами користуються учні Забрідської школи

    Фото: Facebook Романа Келемена

    У Хустській райдержадміністрації підтвердили інформацію із соцмереж про інцидент у Забрідській школі

    У селі Забрідь Хустського району Закарпатської області першокласник провалився у вигрібну яму з фекаліями.

    Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію, отриману у Хустській райдержадміністрації.

    «Така ситуація була», - прокоментували у РДА.

    Як повідомив у Facebook мешканець міста Хуст Роман Келемен, випадок стався 13 вересня в Забрідській ЗОШ 1-3 ступенів.

    «Першачок школи впав у вигрібну яму шкільного туалету. Його друзі однокласники побігли за вчителями, щоб ті врятували школяра. Дитину спасли, витягнувши з шкільних фекалій. Всі батьки шоковані таким випадком, а викладачі як завжди замовчують стан шкільного туалету, щоб їх не звільнили», - написав Келемен.

    До слова, у Козятині на Вінниччині до інфекційного відділення потрапили 30 учнів однієї зі шкіл. У всіх однакові симптоми - нудота та висока температура.

    Попередньо лікарі підозрюють у постраждалих сальмонельоз. Відомо, що годували дітей того дня кашею з курятиною. 

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