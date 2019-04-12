У Швейцарії вперше скасували результати референдуму



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Суд постановив повторно провести референдум про податки для подружніх пар через те, що виборцям не була надана повна інформація

Верховний суд Швейцарії вперше в історії країни скасував результат всенародного референдуму.

Голосування, проведене в лютому 2016 року, стосувалося того, чи повинні подружні пари і партнери, які проживають разом, платити однаковий податок. Виборці відхилили цю пропозицію: проти – 50,8% і 49,2% – за.

Але тепер Верховний суд анулював результат на підставі того, що виборцям не було надано повної інформації, тому голосування має відбутися повторно.

Інформація, надана електорату, була «неповною» і тому «порушила свободу голосування», вирішив суд.

Система прямої демократії Швейцарії часто дозволяє громадянам брати участь в узгодженні ключових рішень.

Під час кампанії референдуму швейцарський уряд повідомив виборцям, що тільки 80 тисяч подружніх пар платять більше податків, ніж пари, які живуть разом.

Справжня цифра становила майже півмільйона, заявили пізніше в уряді.

«З огляду на близькість підсумкового підрахунку і важкий характер порушень, можливо, результат голосування міг би бути іншим», – йдеться в заяві суду.

Християнсько-демократична партія подала апеляцію на результат такого референдуму в червні 2018 року, закидаючи сумнів щодо точності статистики уряду. Критики рішення суду стверджують, що воно може підірвати політичну систему Швейцарії, проклавши шлях для легковажних апеляцій після проведених референдумів.

Згідно зі швейцарською системою прямої демократії, будь-яка з пропозицій потребує 100 тисяч підписів, щоб її винесли на референдум.

Джерело: Європейська правда