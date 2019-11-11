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    У сім'ї Асада знайшли щонайменше 20 елітних квартир в Москві

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    Елітний район Москви&nbsp;<span>&laquo;Місто столиць&raquo;&nbsp;</span> - У сім'ї Асада знайшли щонайменше 20 елітних квартир в Москві
    Елітний район Москви «Місто столиць» 

    13 лотів в Сіті було придбано безпосередньо двоюрідним братом Асада, військовим Хафізом Махлуфом

    Родичі сирійського президента Башара Асада, якого підтримує Путін, володіють як мінімум 20 апартаментами в міжнародному діловому комплексі «Москва-Сіті». Про це повідомляє Financial Times.

    За даними видання, за останні шість років кілька членів сім'ї Махлуф, до якої відноситься Асад, придбали, в тому числі, 18 об'єктів нерухомості в «Місті столиць» - розташованому в Сіті комплексі з двох хмарочосів. Угоди в основному проводилися через офшорні ліванські компанії.

    Financial Times зазначає, що 13 лотів в Сіті було придбано безпосередньо двоюрідним братом Асада, військовим Хафізом Махлуфом або через підконтрольні йому фірми. Ще два об'єкти купила дружина Рамі Махлуфа (старшого брата Хафіза Махлуфа) і його зовиця. Три лоти були оформлені на племінників Хафіза.

    Сукупна вартість усіх куплених сім'єю апартаментів оцінюється в 40 мільйонів доларів (2,55 мільярда рублів). Видання підкреслює, що родичі Асада вклалися в московську нерухомість, щоб вивести гроші з охопленої війною країни.

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