У Сирії розбився вертоліт з російськими військовими

Міноборони РФ стверджує, що вертоліт не обстрілювали

31 грудня в Сирії розбився російський вертоліт Мі-24, в результаті авіакатастрофи загинули обидва пілоти, борттехнік був відправлений у лікарню. Про це повідомляє «Інтерфакс». Наголошується, що причиною падіння російського вертольота була технічна несправність. Міноборони РФ стверджує, що вертоліт не обстрілювали, повідомляє видання.



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Міноборони РФ стверджує, що вертоліт не обстрілювали

31 грудня в Сирії розбився російський вертоліт Мі-24, в результаті авіакатастрофи загинули обидва пілоти, борттехнік був відправлений у лікарню. Про це повідомляє «Інтерфакс».

Наголошується, що причиною падіння російського вертольота була технічна несправність. Міноборони РФ стверджує, що вертоліт не обстрілювали, повідомляє видання.

Як повідомлялось, за 2017 рік під час боїв в Сирії загинули 39 тисяч осіб.

21 листопада Путін з Асадом домовилися про завершення військової операції в Сирії. Після цього Путін віддав наказ про виведення військ з Сирії.