У Сирії розбився вертоліт з російськими військовими
- Сьогодні, 12:20
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Міноборони РФ стверджує, що вертоліт не обстрілювали
31 грудня в Сирії розбився російський вертоліт Мі-24, в результаті авіакатастрофи загинули обидва пілоти, борттехнік був відправлений у лікарню. Про це повідомляє «Інтерфакс».
Наголошується, що причиною падіння російського вертольота була технічна несправність. Міноборони РФ стверджує, що вертоліт не обстрілювали, повідомляє видання.
Як повідомлялось, за 2017 рік під час боїв в Сирії загинули 39 тисяч осіб.
21 листопада Путін з Асадом домовилися про завершення військової операції в Сирії. Після цього Путін віддав наказ про виведення військ з Сирії.