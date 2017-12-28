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    У Сирії розбився вертоліт з російськими військовими

    Міноборони РФ стверджує, що вертоліт не обстрілювали
    31 грудня в Сирії розбився російський вертоліт Мі-24, в результаті авіакатастрофи загинули обидва пілоти, борттехнік був відправлений у лікарню. Про це повідомляє «Інтерфакс». Наголошується, що причиною падіння російського вертольота була технічна несправність. Міноборони РФ стверджує, що вертоліт не обстрілювали, повідомляє видання.
    • Сьогодні, 12:20
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    Міноборони РФ стверджує, що вертоліт не обстрілювали

    31 грудня в Сирії розбився російський вертоліт Мі-24, в результаті авіакатастрофи загинули обидва пілоти, борттехнік був відправлений у лікарню. Про це повідомляє «Інтерфакс».

    Наголошується, що причиною падіння російського вертольота була технічна несправність. Міноборони РФ стверджує, що вертоліт не обстрілювали, повідомляє видання.

    Як повідомлялось, за 2017 рік під час боїв в Сирії загинули 39 тисяч осіб.

    21 листопада Путін з Асадом домовилися про завершення військової операції в Сирії. Після цього Путін віддав наказ про виведення військ з Сирії.

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