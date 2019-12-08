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    У Сирії в результаті російських авіаударів загинули 20 мирних жителів

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    У Сирії в результаті російських авіаударів загинули 20 мирних жителів

    Серед них - вісім дітей

    У Сирії щонайменше 20 цивільних осіб були вбиті 7 грудня авіаударами, яких завдала сирійська та російська авіація в провінції Ідліб.

    Про це повідомляє  DW.

    Зазначається, що були обстріляні п'ять населених пунктів. У Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини, стверджують, що серед жертв атак з повітря восьмеро дітей. Крім того, унаслідок авіаударів є поранені, однак їхня кількість не уточнюється.

    Під час бомбардувань російською авіацією населеного пункту аль-Бара загинули четверо цивільних, у тому числі й одна дитина. А внаслідок російських авіаударів по розташованому неподалік містечку Балюн загинули дев'ятеро цивільних, у тому числі й троє дітей.

    У населеному пункті Абадета скинуті військами Асада бочкові бомби призвели до загибелі п'ятьох цивільних, серед яких троє дітей. Повідомляється також про загибель ще однієї дитини внаслідок обстрілів з повітря ще одного населеного пункту в Ідлібі.

    Сирія авіація повітря час
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