Зеленський оголосив день національного трауру за загиблими в Одесі



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Оприлюднено указ президента України про оголошення в Україні дня жалоби

Президент України Володимир Зеленський оголосив 8 грудня днем національного трауру за загиблими в Одесі.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Станом на вечір суботи жахлива пожежа в Одесі забрала життя вісьмох українців. У лікарні від отриманих під час ліквідації пожежі травм помер рятувальник Сергій Шатохін. Доля ще десятьох людей досі невідома. Я оголошую неділю, 8 грудня, днем національного трауру за загиблими в Одесі. Завтра ми приспустимо державні прапори. Скасуємо гучні свята й гуляння. Ми зупинимося та подумаємо. Нехай ця трагічна подія буде уроком для всіх посадових осіб, керівників, для всіх громадян України», - написав Зеленський.

Він зазначив, що життя – найцінніше, що є в кожного з нас.

«Людське життя кожного – найцінніше, що є у країни. Зберегти життя – найперше і найголовніше завдання держави. Гірко, коли люди гинуть на фронті. Але вдвічі гіркіше, коли люди гинуть у мирному місті, при світлі дня, внаслідок чиїхось прорахунків чи злочинної недбалості. Будемо молитися за упокій душ тих, хто загинув. Шукатимемо тих, хто зник безвісти, молячись і сподіваючись знайти їх живими. Будемо працювати, щоб подібне не повторилося знову. Вічна пам’ять загиблим. Вічна пам’ять герою-рятувальнику Сергію Шатохіну. Щирі співчуття рідним і близьким», - підкреслив президент України.

Він також оприлюднив відповідний указ.

Згідно з указом, на всій території України мають приспустити державні прапори на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, скасувати розважально-концертні заходи, а також внести відповідні зміни до програм теле- та радіопередач.

Раніше повідомлялось, що кількість жертв пожежі в Одеському коледжі зросла до 8.

Нагадаємо, у центрі Одеси сталася масштабна пожежа.

Як повідомлялося, в Одесі оголосили траур через смертельну пожежу у коледжі.