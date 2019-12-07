Пожежа у коледжі в Одесі: доля 10 осіб залишається невідомою



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7 грудня о 00:40 під час розбору завалів виявлено тіло однієї особи

Станом на ранок суботи виявлено тіло ще однієї особи під час розбору завалів. Рятувальники продовжують заходи щодо ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної із пожежею в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Про це повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій України.

«Станом на 6 год 30 хв. 7 грудня, продовжуються заходи щодо ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної із пожежею в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу«, — йдеться у повідомленні.

Рятувальники зазначили, що всього внаслідок пожежі загинуло 5 осіб:

4 грудня о 12.20 одна жінка померла в лікарні.

5 грудня о 17.40 тіло однієї людини виявлено під час проведення пошукових робіт.

6 грудня о 15:30 під час розбирання завалів виявлено тіла ще двох загиблих осіб.

7 грудня о 00:40 під час розбору завалів виявлено тіло однієї особи.

«Постраждала 31 особа (в лікарнях залишається 17 осіб, 6 грудня виписано 9 осіб)», — додали рятувальники.

За інформацією Національної поліції, доля 10 осіб залишається невідомою.

«Всього з початку розбирання завалу вивезено 750 м куб. будівельних конструкцій... до робіт залучено 217 чол. та 40 од. техніки, з них від ДСНС 87 чол. та 12 од. техніки», — повідомили рятувальники.

Як повідомив раніше заступник начальника облуправління ДСНС Олександр Крицький, одне з виявлених у п'ятницю тіл належить чоловікові.

Нагадаємо, першою жертвою пожежі у коледжі стала 16-річна студентка Ксенія Бабенко, яка вистрибнула з вікна.

Другою жертвою стала викладачка коледжу Ганна Бортюк, яка до останнього виводила дітей з палаючої будівлі. Жінка загинула через отруєння продуктами горіння.

Усього у пожежі постраждало ще 30 людей, їх вдалося врятувати.

Рятувальники застосовують спецтехніку, щоб зрізати звисаючі конструкції - вони можуть травмувати пожежників, які розбирають завали на першому і другому поверхах будівлі через віконні отвори.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

5 та 6 грудня в Одесі оголошено траур.

Як заявили студенти, під час пожежі не прозвучало жодних тривожних сигналів або оголошень, тому багато хто не одразу дізнався про загоряння.