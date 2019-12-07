В Україні трохи потепліє: прогноз погоди на 7 грудня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Опади у вигляді дощу прогнозують лише у західних областях

У суботу, 7 грудня, на всій території країни переважатиме хмарна погода з проясненнями. Опади у вигляді дощу прогнозують лише у західних областях.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, тільки ввечері місцями невеликий дощ, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, вдень 0...+6 градусів. У Карпатах без опадів, тільки ввечері невеликий дощ і мокрий сніг, температура вночі -3...-8 градусів, вдень 0...+5 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, вдень 0...+5 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, вдень 0...+5 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +1...+6 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +4...+9 градусів. У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +4...+9 градусів.

7 грудня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 градуси, вдень +1...+3 градуси.