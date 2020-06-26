У Сєверодонецьку полісмен викинув дружину з балкону



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За словами жінки, чоловік не вперше піднімав на неї руку

За словами жінки, її чоловік перебрав з алкоголем

У місті Сєверодонецьк Луганської області, в ніч з 8 на 9 червня під час сварки з чоловіком з балкону на четвертому поверсі випала 27-річна жінка. Вона отримала тяжкі тілесні ушкодження і перебуває в лікарні.

У падінні постраждала звинувачує свого чоловіка, співробітника поліції Луганської області. Як зазначила постраждала Дар’я Конева, пише «5 канал», того дня вони разом із чоловіком відпочивали в одному з розважальних закладів і вживали алкоголь. Коли подружжя повернулося додому, чоловік продовжив пити, потім розлютився й почав її бити. Усе це відбувалося на очах півторарічної доньки.

«Вийшла на балкон, почала кричати: врятуйте-допоможіть, викличте поліцію! Мене чоловік б'є! А він каже: якщо ти зараз не замовкнеш, я тебе з балкона викину. Я говорю: давай. А він бере – і за секунду, як наречену, – шух! І за секунду», – розповіла Дар'я Конева.

Як повідомила адвокатка постраждалої, ДБР розпочало досудове розслідування щодо чоловіка Дар’ї, нині тривають слідчі дії, утім про підозру і досі не повідомлено.

«Цей випадок укотре підтверджує системну проблему домашнього насильства в Україні. Закони для боротьби з цим злочином, прийняті 2017 року, є недостатньо ефективними. Ми досі відзначаємо відсутність фундаментальної роботи з попередження домашнього насильства, а також прогалини в роботі правоохоронних органів та інших відповідальних структур, що має бути орієнтована саме на допомогу постраждалим. Гендерні стереотипи, покладання провини на постраждалих, недостатня гендерна чутливість правоохоронних органів, замовчування інцидентів, професійні та особисті перешкоди, що виникають на шляху реалізації тих процедур, що вже існують, – усі ці проблеми потребують негайної уваги та належних заходів, щоб їх викорінити», - пише Amnesty International Ukraine.

Дар’я (дівоче прізвище Нестеренко, — ред.) одружилася з Олексієм Конєвим у 2017 році. Майже через два роки в подружжя народилася донька Діана. У своїх соцмережах жінка часто викладала фото з донькою та відео, де вона співає. Відколи Дар’я перебуває в лікарні, донька — в її батьків. Дар’я скаржиться на погане самопочуття та готується до чергової операції на руці: через ускладнення від перелому їй мають встановити спеціальну конструкцію для фіксації кісток.