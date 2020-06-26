У Києві чоловік жорстоко побив свого 6-річного похресника: дитина у важкому стані



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У Києві чоловік жорстоко побив свого 6-річного хлопчика

Медики доставили хлопчика без свідомості в дитячу лікарню

У Києві поліція затримала чоловіка, який жорстоко побив свого шестирічного похресника, потерпілий знаходиться в лікарні у важкому стані.

Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

У відомстві заявили, що вночі до чергової частини поліції від лікаря надійшло повідомлення про те, що з вікна багатоповерхівки на вулиці Шолом - Алейхема випала дитина 2014 народження.

Медики доставили хлопчика без свідомості в дитячу лікарню.

Правоохоронці виявили на місці події матір дитини та її друзів, які перебували в стані алкогольного сп'яніння.

Поліція встановила, що родичі щоб приховати сліди злочину, навмисно ввели в оману лікарів, звертаючи увагу на те, що дитина нібито випала з вікна. Однак, за попередньою інформацією, хлопчикові тілесні ушкодження завдав його хрещений батько, який в компанії ще декількох чоловіків та матері потерпілого вживав алкогольні напої в квартирі.

Співробітники поліції в сусідній кімнаті виявили сліди крові, а потім встановили свідка. Він пояснив, що хресний зайшов до кімнати хлопчика, а через деякий час виніс його побитого і без свідомості на руках.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ним виявився 38 - річний уродженець Волинської області.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення фігуранту про підозру у вчиненні тяжкого злочину. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Також встановлено, що 41-річна жінка виховує ще одного сина 2011 народження. Раніше вона притягувалася до адміністративної відповідальності за невиконання батьками обов'язків по вихованню дітей.

Інспектори ювенальної превенції Деснянського управління поліції спільно з фахівцями служби у справах дітей райдержадміністрації тимчасово вилучили у неї 9-річну дитину і відправили на медичне обстеження.