На відому українську співачку скоїли розбійний напад: фото



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На українську співачку Navka напали по дорозі на зйомки

Нападники підкинули невідомий залізний предмет під шини автомобілю співачки та після вимушеної зупинки намагались напасти на знімальну команду

Українська співачка Марина Тимофійчук, більш відома як Navka, піддалася розбійному нападу, коли їхала на зйомки в Херсонську область. Вночі під авто виконавиці кинули залізний предмет. Коли машина зупинилася, на артистів намагалися напасти.

Про це написала в Facebook артистка.

Інцидент стався близько другої години ночі в Миколаївській області, Новоодеського району на автошляху Миколаїв-Благовіщенське. Нападники підкинули невідомий залізний предмет під шини автомобілю співачки та після вимушеної зупинки намагались напасти на знімальну команду/

«Я реально відчувала загрозу життю, по-перше залізний предмет було підкинуто навмисно, а по-друге нас почала оточувати незнайома група людей, які почали розміщуватись з обох боків нашого авто. Нам пощастило, що з нами був актор, який володіє кікбоксингом, а також наш партнер відео-продакшену Іоан Зенков, який має чорний пояс по карате. Хлопці швидко зорієнтувались та змогли відбитись від нападників. Після цього я викликала поліцію», – поділилась співачка.

Поліція наголосила, що це вже п'ятий випадок на цій локації під час карантину, але по факту на АЗС персонал наголосив, що це п'ятий випадок лише за сьогодні.

«Дівчата, я хочу вам сказати, ніколи не їдьте одні вночі, тому що така ситуація може статись з кожним, якби не моя команда та чоловіки в машині, я не знаю, що б було. Я реально почала ховати гаманець, документи та всі важливі речі. Наша машина була повністю наповнена дорогою знімальною технікою. Я хочу аби ця ситуація набула розголосу! Я нікому не можу побажати відчути це на собі і не хочу, щоб це сталось з кимось ще», – наголосила артистка.

Знімання нового кліпу Navka зірвались. Наразі команда співачки написала заяву до поліції та чекає вирішення ситуації.