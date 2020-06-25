На Івано-Франківщині чоловік задушив односельчанку



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У скоєнні вбивства правоохоронці підозрюють місцевого жителя - 1980 року народження

Підозрюваний, який, ймовірно, напав на жінку, перебував у стані алкогольного сп’яніння - поліція

У селищі Івано-Франкове на Івано-Франківщині чоловіка підозрюють у вбивстві односельчанки. Про це УНН повідомили правоохоронці.

У поліції зазначили, що тіло місцевої жительки (1974 року народження) було виявлено поряд з одним з житлових будинків.

«На тілі вбитої - садна та синці, сліди удушення», - йдеться у повідомленні.

У скоєнні вбивства правоохоронці підозрюють місцевого жителя (1980 року народження),який, ймовірно, напав на жінку, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння.

Наразі триває досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство). Підозрюваного затримано.

Нагадаємо, на кордоні затримали громадянина Молдови, який перебував у міжнародному розшуку через спробу вбивства.

Як повідомлялося, у ніч на 23 червня працівники сектору кримінальної поліції Славутича спільно з чернігівськими колегами затримали чоловіка, що підозрюється у вбивстві двох людей.