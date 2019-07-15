У Сєвєродонецьку проведуть фестиваль «Історія.UA» з нагоди п’ятої річниці визволення міста



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Цьогорічний фестиваль пройде під гаслом «Вертаємо своє»

22 липня у Сєвєродонецьку Луганської області відбудеться фестиваль «Історія.UA», започаткований Українським інститутом національної пам’яті для популяризації нових підходів до зацікавлення минулим та руйнування історичних міфів.

Цьогорічний фестиваль пройде під гаслом «Вертаємо своє» і приурочений він до 5-річчя звільнення міста, адже саме 22 липня 2014 року українські військові звільнили Сєвєродонецьк від російських найманців.

«Вертаємо своє» – це про повернення територій, людей і свободи на наші землі. Український прапор має і буде майоріти над кожним звільненим українським населеним пунктом Донецької та Луганської областей. Ми своє повернемо і тут немає місця сумнівам», – переконана Перший заступник Голови Українського інституту національної пам’яті Аліна Шпак.

У програмі фестивалю: семінари та лекції відомих істориків, численні презентації книг та виставок, майстер-класи, дитячий майданчик, зустрічі з цікавими людьми, виступи народних колективів та великий концерт за участю відомих гуртів «ТНМК» та «Фіолет».

Епіцентром більшості подій стане Сєвєродонецька міська бібліотека, що розташована за адресою – проспект Центральний, 54, а ввечері на площі Перемоги усі охочі запрошуються на концерт.

Вхід на усі події вільний. Детальну програму буде оголошено незабаром.

Фестиваль «Історія:UA» під гаслом «Історія без брому і нафталіну» Український інститут національної пам’яті започаткував у 2017 році. Він є мандрівним і на Луганщині пройде вперше. Раніше фестиваль уже відбувся у Запоріжжі, Ужгороді та кілька разів у Києві.