  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Сєвєродонецьку проведуть фестиваль «Історія.UA» з нагоди п’ятої річниці визволення міста

    • Розсилка
    У Сєвєродонецьку проведуть фестиваль «Історія.UA» з нагоди п’ятої річниці визволення міста

    Цьогорічний фестиваль пройде під гаслом «Вертаємо своє»

    22 липня у Сєвєродонецьку Луганської області відбудеться фестиваль «Історія.UA», започаткований Українським інститутом національної пам’яті для популяризації нових підходів до зацікавлення минулим та руйнування історичних міфів.

    Цьогорічний фестиваль пройде під гаслом «Вертаємо своє» і приурочений він до 5-річчя звільнення міста, адже саме 22 липня 2014 року українські військові звільнили Сєвєродонецьк від російських найманців.

    Читайте також

    «Вертаємо своє» – це про повернення територій, людей і свободи на наші землі. Український прапор має і буде майоріти над кожним звільненим українським населеним пунктом Донецької та Луганської областей. Ми своє повернемо і тут немає місця сумнівам», – переконана Перший заступник Голови Українського інституту національної пам’яті Аліна Шпак.

    4ux1562655006kzn.

    У програмі фестивалю: семінари та лекції відомих істориків, численні презентації книг та виставок, майстер-класи, дитячий майданчик, зустрічі з цікавими людьми, виступи народних колективів та великий концерт за участю відомих гуртів «ТНМК» та «Фіолет».

    Епіцентром більшості подій стане Сєвєродонецька міська бібліотека, що розташована за адресою – проспект Центральний, 54, а ввечері на площі Перемоги усі охочі запрошуються на концерт.

    Вхід на усі події вільний. Детальну програму буде оголошено незабаром.

    Фестиваль «Історія:UA» під гаслом «Історія без брому і нафталіну» Український інститут національної пам’яті започаткував у 2017 році. Він є мандрівним і на Луганщині пройде вперше. Раніше фестиваль уже відбувся у Запоріжжі, Ужгороді та кілька разів у Києві.

    Читайте також
    Донбас історія Луганщина прапор військові фестиваль бібліотека концерт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ