Більше сотні харків'ян протестували біля відновленого бюста Жукову



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Активісти скандували «Ні рекомунізації!», «Маршалу смерті місце на кладовищі історії!», «Жуков кат, а не герой!» Фото: Громадське

Біля постаменту також зібралися прихильники Жукова, які сперечалися з учасниками акції

Понад сотня харків’ян та активістів громадських організацій вийшли на акцію протесту під відновлений бюст радянського маршала Георгія Жукова, вимагаючи прибрати його.

Про це повідомляє «Громадське».

«Активісти скандували «Ні рекомунізації!», «Маршалу смерті місце на кладовищі історії!», «Жуков кат, а не герой!» та інше.

Бюст захищала колона поліції, біля постаменту також зібралися прихильники Жукова, які сперечалися з учасниками акції. Утім, мітинг відбувся спокійно.

Активісти зазначили, що вони «не піддадуться впливу (міського голови Харкова - ред.) Геннадія Кернеса та його провокацій проти націоналістично налаштованих харків’ян» і не будуть знову зносити пам’ятник, проте свою позицію продовжать відстоювати.

Нагадаємо, Інститут національної пам’яті звернувся до поліції та Генпрокуратури через пам’ятник Жукову в Харкові.

Як повідомлялося, 11 липня міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що пам’ятник маршалу СРСР Георгію Жукову відновили. Також на сайті Харківської міської ради з’явилася інформація про те, що відновлення погруддя фінансувала партія «Опозиційний блок».

2 червня у Харкові учасники акції протесту проти з’їзду партії «Довіряй справам» знесли бюст маршалу СРСР Георгію Жукову. Міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що відновить пам’ятник маршалу. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство.

Увечері 13 червня поліція провела обшуки в квартирах двох активістів у зв’язку зі знесенням пам’ятника.

До слова, у Харкові «повісили» депутатів, які проголосували за повернення проспекту імені Жукова.