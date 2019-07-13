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    У Польщі провели масштабну реконструкцію Грюнвальдської битви (фото)

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    Сценарій заходу відповідав історичному перебігу подій - У Польщі провели масштабну реконструкцію Грюнвальдської битви (фото)
    Сценарій заходу відповідав історичному перебігу подій
    Фото: Укрінформ

    У реконструкції взяли участь близько семи тисяч осіб та більш як 30 тис. глядачів

    На північному сході Польщі відбулась історична реконструкція Грюнвальдської битви 1410 року, в якій об’єднані польсько-литовські війська перемогли Тевтонський орден.

    В оригінальному вбранні XV століття на поле битви вийшли понад тисячу лицарів, повідомляє «Укрінформ».

    Загалом у реконструкції взяли участь близько семи тисяч осіб та більш як 30 тис. глядачів.

    Сценарій заходу відповідав історичному перебігу подій: на початку битви перемагали тевтонці, але загальна перемога була за польсько-литовськими військами. Реконструкція завершилася інсценізацією вивезення тіла великого магістра Тевтонського ордену Ульріха фон Юнгінгена, який загинув на полі битви.

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    У Польщі провели масштабну реконструкцію Грюнвальдської битви (фото)
    У Польщі провели масштабну реконструкцію Грюнвальдської битви (фото)
    У Польщі провели масштабну реконструкцію Грюнвальдської битви (фото)
    У Польщі провели масштабну реконструкцію Грюнвальдської битви (фото)
    У Польщі провели масштабну реконструкцію Грюнвальдської битви (фото)
    У Польщі провели масштабну реконструкцію Грюнвальдської битви (фото)
    У Польщі провели масштабну реконструкцію Грюнвальдської битви (фото)

    Грюнвальдська битва сталася під час війни 1409-1411 років між тевтонцями з одного боку та об’єднаними військами польського короля Ягайла і великого князя литовського Вітовта — з другого. За оцінками істориків, у ній зійшлися 39 тис. воїнів у складі польсько-литовських військ та 27 тисяч - Тевтонського ордену. Битва тривала три години, і за її результатами тевтонці були розгромлені.

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