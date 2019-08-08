Україна та Туреччина підписали договір щодо розвитку ділової співпраці між двома країнами



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Президент України Володимир Зеленський Фото: president.gov.ua

Документ є подовженням договору, підписаного у Стамбулі 1991 року між Комітетом зовнішньоекономічних відносин Туреччини та Торгово-промисловою палатою України

У Стамбулі в присутності президента України Володимира Зеленського відбулося підписання договору про співпрацю в рамках діяльності двосторонньої Ділової ради між Комітетом зовнішньоекономічних відносин Турецької Республіки та Торгово-промисловою палатою України. Про це повідомляється на сайті президента України.

З боку Туреччини договір підписав президент Комітету зовнішньоекономічних відносин Турецької Республіки Наїль Олпак, з боку України – президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков.

Згаданий документ є подовженням договору, підписаного між цими організаціями у Стамбулі 1991 року.

Метою підписання договору є подальший розвиток ділової двосторонньої співпраці України й Туреччини та активізація діяльності української та турецької частин Ділової ради.

Як повідомлялось, у Стамбулі стартував бізнес-форум за участю Зеленського.

Нагадаємо, 7 серпня в Анкарі відбулася офіційна церемонія зустрічі президентів Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана.

Після цього Зеленський та Ердоган хвилиною мовчання вшанували чотирьох загиблих на Донбасі українських військовослужбовців.

Зеленський також пообіцяв, що найближчим часом на законодавчому рівні буде затверджено положення, яке спростить отримання дозволу для відвідування Криму.

Президент України запропонував Туреччині долучитись до відновлення інфраструктури Донбасу.

Президент Ердоган запевнив Зеленського, що Туреччина не визнавала і ніколи не визнає незаконної анексії Криму, стійко стоїть на своїх позиціях щодо суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.