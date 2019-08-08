У Стамбулі проходить українсько-турецький бізнес-форум



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На бізнес-форумі виступить президент Володимир Зеленський Фото: twitter.com/andrii_sybiha

Укладення Угоди про вільну торгівлю надасть потужного імпульсу суттєвому зростанню турецько-українського товарообігу, зазначив посол України в Анкарі

У Стамбулі в четвер, 8 серпня, стартував українсько-турецький бізнес-форум за участю президента України Володимира Зеленського.

Про це у Twitter повідомив посол України в Анкарі Андрій Сибіга.

«У Стамбулі розпочався українсько-турецький бізнес-форум за участю президента Володимира Зеленського. Досягнутий рівень взаємного товарообігу понад 4 млрд доларів далеко не відповідає потенціалу. Укладення Угоди про вільну торгівлю надасть потужного імпульсу суттєвому зростанню турецько-українського товарообігу», - написав посол.

Як відомо, також 8 серпня Зеленський зустрінеться зі Вселенським патріархом Варфоломієм.

Нагадаємо, 7 серпня в Анкарі відбулася офіційна церемонія зустрічі президентів Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана.

Після цього Зеленський та Ердоган хвилиною мовчання вшанували чотирьох загиблих на Донбасі українських військовослужбовців.

Зеленський також пообіцяв, що найближчим часом на законодавчому рівні буде затверджено положення, яке спростить отримання дозволу для відвідування Криму.

Президент України запропонував Туреччині долучитись до відновлення інфраструктури Донбасу.

Президент Ердоган запевнив Зеленського, що Туреччина не визнавала і ніколи не визнає незаконної анексії Криму, стійко стоїть на своїх позиціях щодо суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.