У Словаччині госпіталізували прем'єр-міністра



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Петер Пеллегріні був госпіталізований через гостру інфекцію верхніх дихальних шляхів, що супроводжується високою температурою

Прем'єра Словаччини госпіталізували прямо перед передвиборними дебатами

Прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні раптово захворів всього за тиждень до парламентських виборів, на яких його партія може втратити владу.

Про це повідомляє Reuters.

Пеллегріні повинен був з'явитися на телевізійних дебатах у неділю ввечері з лідерами всіх партій, які беруть участь у парламентських виборах, призначених на 29 лютого.

«Прем'єр-міністр Петер Пеллегріні був госпіталізований вчора уночі через гостру інфекцію верхніх дихальних шляхів, що супроводжується високою температурою. Через його стан він тимчасово скасовує увесь свій графік», - йдеться в заяві офісу Пеллегріні.

Підсумкові опитування громадської думки минулого тижня показали, що група із п'яти-шести опозиційних партій, від прогресивних до консервативних, може спробувати об'єднати свої сили, щоб витіснити партію Пеллегріні із влади.

До слова, прем'єр Ірландії подав у відставку після поразки своєї партії на виборах.

До слова, суботу президент Володимир Зеленський прийняв відставку голови Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля у зв’язку з ситуацією, що виникла на Тернопільщині через евакуацію з Китаю громадян України.