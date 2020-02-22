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    У світі

    Прем'єр Ірландії подав у відставку після поразки своєї партії на виборах

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    Прем&rsquo;єр-міністр Ірландії Лео Варадкар&nbsp; - Прем'єр Ірландії подав у відставку після поразки своєї партії на виборах
    Прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар 

    Прем’єр, який перебуває при владі з 2017 року, заявив про відставку після зустрічі з президентом Ірландії

    Прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар оголосив про відставку після парламентських виборів, у результаті яких його партія Fine Gael не отримала більшості у парламенті.

    Про це повідомляє Sky News з посиланням на заяву уряду.

    «Ірландський прем'єр-міністр Лео Варадкар подав у відставку після невизначеного результату на нещодавніх парламентських виборах у країні», — йдеться у повідомленні.

    Варадкар, який перебуває при владі з 2017 року, заявив про відставку під час 45-хвилинної зустрічі з президентом країни Майклом Хіггінсом.

    На нещодавніх дострокових парламентських виборах в Ірландії три партії — Fine Gael, Fianna Fail та Sinn Fein — набрали майже рівну кількість голосів і не змогли сформувати коаліцію.

    До слова, сьогодні президент Володимир Зеленський прийняв відставку голови Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля у зв’язку з ситуацією, що виникла на Тернопільщині через евакуацію з Китаю громадян України

    вибори відставка політика Ірландія президент
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