Прем'єр Ірландії подав у відставку після поразки своєї партії на виборах



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Прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар

Прем’єр, який перебуває при владі з 2017 року, заявив про відставку після зустрічі з президентом Ірландії

Прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар оголосив про відставку після парламентських виборів, у результаті яких його партія Fine Gael не отримала більшості у парламенті.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на заяву уряду.

«Ірландський прем'єр-міністр Лео Варадкар подав у відставку після невизначеного результату на нещодавніх парламентських виборах у країні», — йдеться у повідомленні.

Варадкар, який перебуває при владі з 2017 року, заявив про відставку під час 45-хвилинної зустрічі з президентом країни Майклом Хіггінсом.

На нещодавніх дострокових парламентських виборах в Ірландії три партії — Fine Gael, Fianna Fail та Sinn Fein — набрали майже рівну кількість голосів і не змогли сформувати коаліцію.

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