У Словаччині міністр нахуліганив в ресторані, але відразу подав у відставку



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Міністр з питань довкілля Словаччини Ласло Солімош не став чекати критики на свою адресу та заявив, що йде з посади міністра

В результаті інциденту в ресторані розбиті скляні двері: збиток оцінили у 1000 євро

Міністр з питань довкілля Словаччини Ласло Солімош разом із своїм братом вчинив бійку у ресторані китайської їжі в Братиславі. Як повідомляють словацькі ЗМІ , він не чекав реакції від керівництва, а одразу ж після інциденту подав у відставку.

Видання mukachevo.net повідомляє, що поліція одразу ж затримала розбійників, але на ранок вже обидвох відпустили виписавши їм чималий штраф.

Міністр Ласло Солімош одразу ж подав у відставку, а також звернувся до власників ресторану та його відвідувачів: «Я попрошу вибачення перед тими, хто постраждав від моєї поведінки. Я готовий взяти на себе відповідальність за свій провал. Я іду у відставку», - сказав він журналіста

Також словацькі ЗМІ повідомляють, що ексмінітр вчинив бійку у стані алкогольного сп’яніння. Солімош доводив усім, що він міністр довкілля і вимагає до себе відповідної поваги.

В результаті інциденту в ресторані були розбиті скляні двері, а одному працівнику закладу потрібна була госпіталізація. Також відомо, що нещодавно у сім’ї Солімош з’явилися проблеми, що і спричинило такий психічний розглад самого ексміністра.

Напередодні у мережі з’явилося відео з народним депутатом від «Опозиційної платформи - За життя» Іллею Кивою, який намагався вдарити пішохода через те, що він знімав його. А 22 січня нардеп побив відвідувача столичного ресторану.

Як відомо, генпрокурор порушив справу проти нардепа Киви за побиття відвідувача ресторану 22 січня.

Раніше ЗМІ повідомили, що на Хрещатику у центрі Києві невідомі побили народного депутата. Нападники нібито втекли на двох автомобілях. Згодом стало відомо, що цим нардепом є Ілля Кива. За даними свідків, Кива сам влаштував бійку.

На оприлюдненому відео видно, як депутат підходить до іншого чоловіка і б’є його головою в обличчя. У відповідь чоловік завдає Киві удар в обличчя.

Столичні правоохоронці встановлюють обставини інциденту, що стався в одному з ресторанів у центрі Києва за участю народного депутата Іллі Киви.



