  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Словаччині міністр нахуліганив в ресторані, але відразу подав у відставку

    • Розсилка
    Міністр з питань довкілля Словаччини Ласло Солімош не став чекати критики на свою адресу та заявив, що йде з посади міністра&nbsp; - У Словаччині міністр нахуліганив в ресторані, але відразу подав у відставку
    Міністр з питань довкілля Словаччини Ласло Солімош не став чекати критики на свою адресу та заявив, що йде з посади міністра 

    В результаті інциденту в ресторані розбиті скляні двері: збиток оцінили у 1000 євро

    Міністр з питань довкілля Словаччини Ласло Солімош разом із своїм братом вчинив бійку у ресторані китайської їжі в Братиславі. Як повідомляють словацькі ЗМІ , він не чекав реакції від керівництва, а одразу ж після інциденту подав у відставку.

    Видання mukachevo.net повідомляє, що поліція одразу ж затримала розбійників, але на ранок вже обидвох відпустили виписавши їм чималий штраф.

    Міністр Ласло Солімош одразу ж подав у відставку, а також звернувся до власників ресторану та його відвідувачів: «Я попрошу вибачення перед тими, хто постраждав від моєї поведінки. Я готовий взяти на себе відповідальність за свій провал. Я іду у відставку», - сказав він журналіста

    Також словацькі ЗМІ повідомляють, що ексмінітр вчинив бійку у стані алкогольного сп’яніння. Солімош доводив усім, що він міністр довкілля і вимагає до себе відповідної поваги.

    В результаті інциденту в ресторані були розбиті скляні двері, а одному працівнику закладу потрібна була госпіталізація. Також відомо, що нещодавно у сім’ї Солімош з’явилися проблеми, що і спричинило такий психічний розглад самого ексміністра.

    Напередодні у мережі з’явилося відео з народним депутатом від «Опозиційної платформи - За життя» Іллею Кивою, який намагався вдарити пішохода через те, що він знімав його. А 22 січня нардеп побив відвідувача столичного ресторану.

    Як відомо, генпрокурор порушив справу проти нардепа Киви за побиття відвідувача ресторану 22 січня.

    Раніше ЗМІ повідомили, що на Хрещатику у центрі Києві невідомі побили народного депутата. Нападники нібито втекли на двох автомобілях. Згодом стало відомо, що цим нардепом є Ілля Кива. За даними свідків, Кива сам влаштував бійку.

    На оприлюдненому відео видно, як депутат підходить до іншого чоловіка і б’є його головою в обличчя. У відповідь чоловік завдає Киві удар в обличчя.

    Столичні правоохоронці встановлюють обставини інциденту, що стався в одному з ресторанів у центрі Києва за участю народного депутата Іллі Киви.


    міністр Словаччина бійка штраф поліція уряд Ілля Кива
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ