Зеленський прийняв відставку голови Тернопільської ОДА через ситуацію з евакуйованими з Китаю українцями



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У зв’язку з ситуацією, що виникла на Тернопільщині через евакуацію з Китаю громадян України, та незадовільною роботою облдержадміністрації з інформування населення щодо епідеміологічної безпеки Президент України прийняв заяву Ігоря Сопеля про в

З Китая було евакуйовано 45 українців та 27 іноземців, які після двотижневого карантину повернуться до своїх країн

Президент Володимир Зеленський прийняв відставку голови Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«У зв’язку з ситуацією, що виникла на Тернопільщині через евакуацію з Китаю громадян України, та незадовільною роботою облдержадміністрації з інформування населення щодо епідеміологічної безпеки Президент України прийняв заяву Ігоря Сопеля про відставку із займаної посади за власним бажанням», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих у медичному центрі. Увечері сталися сутички протестувальників із правоохоронцями. Постраждали дев’ятеро поліцейських та один цивільний.

Поліція затримала 24 учасників заворушень. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що шістьом із них готуються підозри.

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні 21 лютого наголосив, що під час заворушень у Нових Санжарах телекамери зафіксували обличчя багатьох людей, які організували масовий безлад – за його словами, це «відомі світу «вірусологи» у спортивних костюмах», які раніше протестували проти ринку землі під виглядом аграріїв.

Нагадаємо, Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов за дорученням Президента України Володимира Зеленського вилетів у селище Нові Санжари Полтавської області.

Раніше аналогічні протести з блокуванням доріг відбувалися у Львівській та Тернопільській областях через інформацію про ймовірне розміщення евакуйованих в медустановах цих регіонів. Зокрема, тернопільська облрада 19 лютого зібралася на позачергову сесію, на якій прийнято звернення до Президента і Прем’єр- міністра щодо недопустимості розміщення евакуйованих з Китаю людей на Тернопільщині, зокрема, в санаторії «Медобори».

З Уханя було евакуйовано 45 українців та 27 іноземців, які після двотижневого карантину повернуться до своїх країн. Загалом на обсервації перебуває 94 людини – включно з екіпажем та супроводжуючими особами.

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