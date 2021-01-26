У «Слузі народу» розповіли, як оновлять Нацраду телебачення і радіомовлення

Законопроєкти про «Суспільне» та Нацраду Рада розглядатиме в лютому

У лютому Верховна Рада розгляне в другому читанні законопроєкти щодо оновлення Нацради з питань телебачення й радіомовлення та призначення наглядової ради «Суспільного». Наразі опрацьовують масив правок, в інтерв'ю «Главкому» розповіла заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

Кравчук наголосила, що при першому читанні обидва проєкти синхронно не підтримали ОПЗЖ та «Європейська солідарність». За її словами, в обох цих фракцій є прямі інтереси в медіасфері, бо їхні представники володіють телеканалами.

«У «ЄС» щодо наглядової ради «Суспільного» є ще й додатковий інтерес, бо вони користуються прогалиною в законодавстві. Член наглядової ради за законом призначається на чотири роки, але якщо хтось із членів достроково пішов у відставку, то партія подає нового кандидата не в межах цих чотирьох років, аби він їх досидів, а ще на чотири. Відповідно деякі члени можуть мати повноваження по сім років. І представник БПП разом із представником неіснуючої вже групи «Воля народу» засідатимуть там до 2023 року. До них додаються представники сімох фракцій та груп цього скликання, а також представники громадських організацій, яких має бути за законом на одного більше, ніж від партій і груп. Відповідно, ця наглядова рада так розростається, що припиняє бути робочим органом», – розповіла Кравчук.

За її словами, у новому законі виправлять ці прогалини. Також збільшать термін членства у Нацраді до п’яти років.

Також заступниця голови фракції «Слуга народу» розповіла, що в Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики розглядають понад 500 правок щодо механізму комплектації Нацради.

«Ми точно відмовляємося від цілого розділу про безвиїзні перевірки, бо це Нацрада може регулювати внутрішніми постановами. Ми вносимо правки, щоб повернути можливість групам і фракціям висувати кандидатів у члени регулятора, а також відмовляємось від пакетного голосування. Це додасть можливість залучити додаткові голоси для ухвалення проєкту – наших власних могло й не вистачити, бо в залі через коронавірус «слуг народу» часто буває менше, ніж 226», – розповіла Євгенія Кравчук.

Нагадаємо, Верховна Рада 15 грудня ухвалила за основу в першому читанні законопроєкт №4107, який спрямований на забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

А 18 грудня Верховна Рада ухвалила за основу проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України «Про суспільне телебачення і радіомовлення України» щодо усунення колізії в питанні призначення та звільнення членів Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України депутатськими фракціями і групами».