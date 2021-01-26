Свіжі рейтинги. Партія Зеленського продовжує падіння

Рейтинг партії Зеленського після нового року продовжив падіння

Проросійська політсила лідирує у симпатіях українців

Партія кума Путіна Віктора Медведчука «Опозиційна платформа – За життя» лідирує у симпатіях українців, а партія чинного президента Володимира Зеленського «Слуга народу». опустилася на четверту позицію рейтингу. Такі дані оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології за результатами опитування, проведеного 22 січня.

Отже, КМІС повідомляє, що якби вибори до Верховної Ради відбулися в другій половині січня, відносно найбільше голосів отримала б партія ОПЗЖ, за яку готові віддати свій голос 15,7% серед усіх респондентів і 20,7% серед тих, хто визначився з вибором.

На другому місці – «Європейська солідарність», яку підтримують 11,6% серед усіх респондентів і 15,3% серед тих, хто визначився з вибором.

Третє місце, як зазначають соціологи, ділять «Батьківщина» (відповідно, 9,5% і 12,6%) та «Слуга народу» (8,5% і 11,2%).

Також набирають понад 5% прохідного бар’єру «Сила і честь» (6,3% і 8,3%), «Голос» (4,2% і 5,6%) і «Українська стратегія Гройсмана» (4% і 5,3%).

Близькі до прохідного бар’єру «Партія Шарія» (3,5% і 4,6%), «Удар» (3,3% і 4,4%) та «Свобода» (2,9% і 3,8%). Інші партії мають нижчу підтримку.

Зазначимо, що опитування, яке 16-20 грудня проводила соціальна група «Рейтинг», відводило прпоросійській ОПЗЖ лише другу сходинку. Тоді партія «Слуга народу» ще посідала перше місце у рейтингах. За неї наприкінці 2020 року готові були проголосувати 21,1% респондентів (у листопаді - 22,7%).

Разом з тим згідно з опитування, яке проводилося 2-4 січня, Зеленський очолив рейтинг довіри серед політиків. На другому місці опинився спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, а на третьому - співголова ОПЗЖ Юрій Бойко.

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