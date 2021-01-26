Рада схвалила закон про референдум: як голосували фракції

За документ проголосували 255 нардепів

Верховна Рада 26 січня ухвалила закон про народовладдя через всеукраїнський референдум. За документ проголосували 255 нардепів. Про це йшлося на засіданні парламенту.

Серед тих, хто голосували за законопроєкт, 226 голосів належать фракції «Слуга народу». Також свої голоси «за» віддали позафракційні депутати та об'єднання «Довіра».

«Слуга народу» ‒ 226 голосів

«Довіра» ‒ 20 голосів

Позафракційні ‒ 9 голосів.

«Опозиційна платформа «За життя», «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Голос» та група «За майбутнє» не віддали жодного голосу.

Нагадаємо, раніше глава фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія погрожував народним депутатам виключенням, якщо вони не будуть голосувати за закон про референдум.

18 червня 2020 року Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум. Він був поданий і визначений президентом Володимиром Зеленським як невідкладний.