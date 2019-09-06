У «Слузі народу» прогнозують, що до грудня «нормандський формат» буде розширений



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наразі «нормандські» переговори проводять Росія, Німеччина, Франція та Україна

Нардеп Арахамія вважає, що США та Британія приєднаються до «нормандського формату»

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія прогнозує, що до грудня буде розширено «нормандський формат» щодо припинення агресії РФ на сході України за рахунок США та Великої Британії.

Про це Арахамія сказав в ефірі ток-шоу «Право на владу» на телеканалі 1+1 в четвер пізно ввечері.

«Я дуже підтримую цю позицію, що треба розширювати формат («нормандський формат», - ред.) і залучати Сполучені Штати і Велику Британію. Я думаю, що ми з цим впораємося вже до грудня. Я думаю, що це буде вирішено. Ми дуже-дуже активно працюємо над цим питанням. Якщо вже буде такий формат більш розширений, я думаю, що Росії буде просто важче маніпулювати», - сказав Арахамія.

Депутат також прокоментував ймовірність введення амністії для бойовиків.

«Я не хочу, щоб ми зараз грали в «нострадамусів». Ви ж бачите, яка ситуація – вона динамічно змінюється. Я точно можу сказати - в нас рамка дуже проста: не здавати інтереси України. А там, як воно буде в подальшому – зараз я щось буду казати вам, а потім воно буде змінюватися, тому що ми маємо реагувати на, в тому числі, міжнародну ситуацію», - зазначив Арахамія.

Напередодні державний секретар США Майкл Помпео заявив, що очікує від нового президента України та його команди «кращих результатів» в рамках переговорного процесу в «нормандському форматі» щодо припинення агресії РФ на сході України.

Нагадаємо, в ніч проти вівторка зовнішньополітичні радники лідерів Нормандської четвірки завершили переговори в Берліні.

Згодом Пристайко розповів про «нормандські» переговори в Берліні.

На зустрічі йшлося про виконання конкретних домовленостей, які відкриють шлях до зустрічі на вищому рівні.

Нагадаємо, радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон не виключає, що США можуть приєднатися до переговорів щодо Донбасу в «нормандському форматі».

Останніми тижнями точаться розмови про те, що після тривалої перерви може вже найближчим часом відбутися новий саміт у «нормандському» форматі за участю керівників України, Франції, Німеччини і Росії. Із закликами провести такий саміт виступає президент України Володимир Зеленський.

Він також пропонував розширити коло учасників за рахунок керівників Великобританії та США.

Джерело: Укрінформ