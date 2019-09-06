Помпео очікує від Зеленського «кращих результатів в рамках нормандського формату»



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Держсекретар США Майк Помпео

США сподіваються, що нові лідери в Україні започаткують новий етап у переговорах

Державний секретар США Майкл Помпео заявив, що очікує від нового президента України та його команди «кращих результатів» в рамках переговорного процесу в «нормандському форматі» щодо припинення агресії РФ на сході України.

Про це глава зовнішньополітичного відомства заявив у інтерв'ю The Daily Signal.

«Ми сподіваємось, що нові лідери в Україні започаткують новий етап у цих переговорах (у «нормандському форматі» – ред.). Вони можуть привести нас до кращих результатів, досягти того, що президент Трамп визначив у якості наших цілей у цьому питанні», - зазначив Помпео.

Водночас, видання нагадує, що Сполучені Штати наразі не є учасником переговорів у «нормандському форматі», хоча ініціатива залучити американську сторону лунала раніше.

У цьому зв'язку держсекретар Помпео зазначив, що не «спекулюватиме» на тому, чи будуть Сполучені Штати відігравати безпосередню роль у мирних переговорах, якщо нинішній процес зайде в глухий кут.

Нагадаємо, в ніч проти вівторка зовнішньополітичні радники лідерів Нормандської четвірки завершили переговори в Берліні.

Згодом Пристайко розповів про «нормандські» переговори в Берліні.

На зустрічі йшлося про виконання конкретних домовленостей, які відкриють шлях до зустрічі на вищому рівні.

Нагадаємо, радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон не виключає, що США можуть приєднатися до переговорів щодо Донбасу в «нормандському форматі».

Останніми тижнями точаться розмови про те, що після тривалої перерви може вже найближчим часом відбутися новий саміт у «нормандському» форматі за участю керівників України, Франції, Німеччини і Росії. Із закликами провести такий саміт виступає президент України Володимир Зеленський.

Він також пропонував розширити коло учасників за рахунок керівників Великобританії та США.