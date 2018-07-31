У соцмережі почали збирати підписи за відставку Аласанії з посади директора Національної телекомпанії



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Зураб Аласанія

Громадськість вимагає звільнити Аласанію

У соцмережі Facebook розпочався збір підписів під зверненням до Наглядової ради ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» із вимогою звільнити Зураба Аласанію з посади генерального директора. Відповідний допис – звернення від представників громадськості -розмістив у себе на сторінці український історик Олександр Палій.

Причиною вимоги відставки Аласанії стало ігнорування телеканалом «UA:Суспільне» трансляції хресного ходу за помісну церкву. «Звертаємо Вашу увагу на те, що у ході Московського патріархату, що відбулася напередодні, брали участь лідери політичних сил та народні депутати. І це не завадило ПАТ «НСТУ» висвітлювати ці заходи в значно більшому обсязі, ніж численнішу ходу за створення Помісної православної церкви», - наголосив Палій.

Як повідомлялось, сам Аласанія пояснив відсутність трансляції хресного ходу так: Україна є світською державою і церква відділена від неї і всі релігійні організації є автономними, а більшість жителів України не є вірянами чи прихожанами тієї чи іншої церкви взагалі. «В Україні існують декілька десятків офіційно зареєстрованих церков і конфесій, і ще декілька десятків неофіційних. Всі вони борються за доступ до людей (методи - різні, м’яко кажучи) … Більшість жителів України не є вірянами чи прихожанами тієї чи іншої церкви взагалі. Більшість - не просто переважна, а 9 з 10. В такий ситуації меншість за демократичними нормами, має мати можливість доступу до бажаної церкви (і така можливість забезпечена - як на цифровій платформі НСТУ, так і на радіо і каналі Культура) … Сценарій всіх заходів сьогоднішнього дня написаний і втілюється Сергієм Проскурнею. Що означає максимально домінуючу присутність «першої пари» в усіх трансляціях, що ти ж сама, після закінчення дійства, позначила б як «Суспільне знов перетворюється на державне телебачення і піарить президента» … Мовна і релігійна теми настільки чутливі, що ніколи не можуть бути предметом обговорення рівня «зрада-перемога», - розгорнуто пояснив керівник «UA:Суспільне».

Нагадаємо, 28 липня Україна відзначає 1030-річчя хрещення Київської Русі-України.

Президент Петро Порошенко наголосив, що мільйони українців прагнуть і очікують якнайшвидшого визнання автокефалії Православної церкви в Україні – великої за кількістю вірних, але рівної до інших помісних православних церков.

Представник його всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія митрополит Гальський Еммануїл наголосив, що Вселенський патріархат «не полишить чад своїх українських необороненими і напризволяще кинутими».

Участь у хресній ході до хрещення Київської Русі взяв президент Петро Порошенко.

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