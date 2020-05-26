Справи Майдану: завершено розслідування щодо колишніх суддів, підозрюваних в арешті активістів



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Підозрюваним інкримінується вчинення протиправних дій щодо 17 незаконно затриманих осіб

У січні 2014 року колишні судді вчинили протиправні дії щодо 17 громадян

Слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо двох колишніх суддів Соснівського районного суду Черкас, які заарештували 17 осіб під час Революції гідності. Зараз вони є адвокатами.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

За версією слідства, 25-26 січня 2014 року екссудді вчинили протиправні дії щодо 17 громадян.

«Громадянам незаконно обмежили особисту свободу, в основному шляхом поміщення під варту. Рішення приймалися без достатніх та належних доказів про скоєння ними масових заворушень, для перешкоджання організації і проведення подальших мирних зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в Черкасах та інших регіонах», - йдеться в повідомленні.

Колишні судді підозрюються у таких діях:

постанові завідомо неправосудних вироків, скоєних в особистих інтересах;

завідомо незаконних арештах, які спричинили тяжкі наслідки, вчинених в особистих інтересах за попередньою змовою;

незаконне перешкоджання організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчинені службовою особою за попередньою змовою осіб.

Як повідомлялось, у даній справі заочно заарештували колишнього міністра оборони України Павла Лебедєва.

Нагадаємо, Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою експрезиденту Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року. Відповідне рішення ухвалив суддя 12 травня.