«Підозрюваний у викраденні і катуванні Вербицького і Луценка 14 разів телефонував тренерові Беринчика», - журналістка



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Денис Беринчик і Станіслав Григорук Фото - Instagram Станіслава Григорука

Станіслав Григорук досі в контексті цього злочину залишався непоміченим

Тренер із боксу Станіслав Григорук, котрий готував зокрема срібного призера Олімпійських ігор—2012 Дениса Беринчика, може бути причетним до справи про викрадення і катування Юрія Вербицького та Ігоря Луценка під час Революції Гідності. Такий висновок можна зробити з даних, оприлюднених журналісткою Ольгою Худецькою.

«Станіслав Григорук – боксер, тренер, тренував навіть Дениса Беринчика, - написала Ольга 11 червня на власній сторінці у «Фейсбуку». - У Станіслава сьогодні день народження. І це допомогло нам встановити, що він – саме той Станіслав Григорук, якому 14 разів телефонував під час викрадення, утримання в полоні і катування Ігоря Луценка та Юрія Вербицького один із підозрюваних – Роман Щинкін.

Вчора, коли ми почали опрацьовувати оприлюднений у суді документ про телефонні контакти викрадачів під час злочину, ми знайшли там ПІБ, який повністю співпадав з ПІБ нашого тренера.

Може тезки, подумали ми. Тоді ми звернули увагу на дату народження абонента, якому дзвонив Щинкін – 11 06.1983. Знайшли Instagram Григорука-тренера і почекали добу. І ось – бінґо».

Нагадуємо, що Юрій Вербицький унаслідок отриманих травм помер. Його тіло знайшли 22 січня 2014 року в лісосмузі поблизу села Гнідин Бориспільського району на Київщині. Пізніше Юрієві присвоїли звання Героя України.