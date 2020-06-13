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    «Підозрюваний у викраденні і катуванні Вербицького і Луценка 14 разів телефонував тренерові Беринчика», - журналістка

    • Розсилка
    Денис Беринчик і Станіслав Григорук - «Підозрюваний у викраденні і катуванні Вербицького і Луценка 14 разів телефонував тренерові Беринчика», - журналістка
    Денис Беринчик і Станіслав Григорук
    Фото - Instagram Станіслава Григорука

    Станіслав Григорук досі в контексті цього злочину залишався непоміченим

    Тренер із боксу Станіслав Григорук, котрий готував зокрема срібного призера Олімпійських ігор—2012 Дениса Беринчика, може бути причетним до справи про викрадення і катування Юрія Вербицького та Ігоря Луценка під час Революції Гідності. Такий висновок можна зробити з даних, оприлюднених журналісткою Ольгою Худецькою.

    «Станіслав Григорук – боксер, тренер, тренував навіть Дениса Беринчика, - написала Ольга 11 червня на власній сторінці у «Фейсбуку». - У Станіслава сьогодні день народження. І це допомогло нам встановити, що він – саме той Станіслав Григорук, якому 14 разів телефонував під час викрадення, утримання в полоні і катування Ігоря Луценка та Юрія Вербицького один із підозрюваних – Роман Щинкін.

    Вчора, коли ми почали опрацьовувати оприлюднений у суді документ про телефонні контакти викрадачів під час злочину, ми знайшли там ПІБ, який повністю співпадав з ПІБ нашого тренера.

    Може тезки, подумали ми. Тоді ми звернули увагу на дату народження абонента, якому дзвонив Щинкін – 11 06.1983. Знайшли Instagram Григорука-тренера і почекали добу. І ось – бінґо».

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    «Підозрюваний у викраденні і катуванні Вербицького і Луценка 14 разів телефонував тренерові Беринчика», - журналістка
    «Підозрюваний у викраденні і катуванні Вербицького і Луценка 14 разів телефонував тренерові Беринчика», - журналістка
    «Підозрюваний у викраденні і катуванні Вербицького і Луценка 14 разів телефонував тренерові Беринчика», - журналістка
    «Підозрюваний у викраденні і катуванні Вербицького і Луценка 14 разів телефонував тренерові Беринчика», - журналістка
    «Підозрюваний у викраденні і катуванні Вербицького і Луценка 14 разів телефонував тренерові Беринчика», - журналістка
    «Підозрюваний у викраденні і катуванні Вербицького і Луценка 14 разів телефонував тренерові Беринчика», - журналістка
    Фото - Instagram Станіслава Григорука

    Нагадуємо, що Юрій Вербицький унаслідок отриманих травм помер. Його тіло знайшли 22 січня 2014 року в лісосмузі поблизу села Гнідин Бориспільського району на Київщині. Пізніше Юрієві присвоїли звання Героя України.

     Читайте також: «Люди проголосували». Боксер Беринчик висловив думку про окупацію Криму Росією
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