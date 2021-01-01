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    У США фармацевт зіпсував 500 доз вакцини від коронавірусу

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    Від початку пандемії від коронавірусу одужали понад 59 3 млн осіб - У США фармацевт зіпсував 500 доз вакцини від коронавірусу
    Від початку пандемії від коронавірусу одужали понад 59 3 млн осіб

    Фармацевт спеціально зіпсував вакцину

    У США поліція американського штату Вісконсін заарештувала фармацевта за звинуваченням у псуванні 500 доз вакцини від коронавірусу компанії Moderna. Про це повідомляє місцевий телеканал WBAY.

    Зазначається, що під варту поміщений колишній співробітник одного з медичних центрів.

    «Колишній співробітник зізнався, що навмисно дістав вакцину з холодильника, знаючи, що при неправильному зберіганні препарат буде неефективний», ─ заявили в поліції.

    Фармацевт очікує пред'явлення звинувачень у в'язниці.

    Раніше повідомлялося, що США працівник медичного центру Aurora Medical Center навмисно зіпсував близько 500 доз вакцини від коронавируса компанії Moderna. За інформацією слідства він дістав упаковки з вакциною з холодильника і не поклав їх назад, що призвело до псування препарату.

    Теги: США поліція вакцинація
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