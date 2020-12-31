Росія знайшла у Європі покупця своєї вакцини проти Covid-19

Сербія закуповуватиме російську вакцину «Спутник V»

Сербія видала дозвіл на застосування вакцини від Covid-19 «Спутник V» російського виробництва. Про це повідомив представник фармацевтичного регулятора Павле Деліч, пише агентство Tanjug.

За його словами, вакцина відповідає всім передбаченим законом вимогам і підзаконним актам, що підтверджує її якість, ефективність і безпеку. Дозвіл видано на ввезення 2,4 тисячі доз російської вакцини. За словами держсекретаря міністерства охорони здоров'я Сербії Мірсада Джерлека, прищеплювати Спутником V в країні планують на початку 2021 року.

Першою у Сербії вакцинували прем'єр-міністерку країни Ану Брнабич. Була використана вакцина Pfizer і Biontech.

Як повідомляв «Главком» раніше, Угорщина відмовилася закуповувати російську вакцину проти коронавірусу.

Між тим, МОЗ України уклало угоду на постачання вакцини компанії Sinovac Biotech обсягом 1,9 млн доз за ціною 504 грн за одну дозу.