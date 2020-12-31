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    Виробник вакцини Sinovac Biotech може повернути гроші Україні

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    Виробник вакцини Sinovac Biotech може повернути гроші Україні за однієї умови - Виробник вакцини Sinovac Biotech може повернути гроші Україні
    Виробник вакцини Sinovac Biotech може повернути гроші Україні за однієї умови
    Фото: qha.com.ua

    Віктор Ляшко назвав умови, за яких контракт на купівлю вакцин не буде виконано

    Україні у повному обсязі повернуть кошти, якщо китайська вакцина компанії Sinovac Biotech, на постачання якої Україна уклала контракт, не пройде фінальну стадію клінічних випробувань. Про це заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко в ефірі «Громадського радіо», передає «Укрінформ.

    «Україна законтрактувала, має можливість отримати цю вакцину. Це те ж саме, що відбувається і в інших країнах. Наприклад, Pfizer i Moderna також перебували на третій стадії клінічних досліджень, коли більшість країн укладали контракти на їхні поставки. Контракт відбувається під банківські гарантії. Тобто, Україна перерахувала гроші, але це не значить, що ми вже зараз будемо отримувати цю вакцину. Це відбудеться виключно після її реєстрації, завершення досліджень. У разі, якщо вона не буде завершена до часу, який визначений в умовах контракту, то гроші повернуться в Україну на рахунки держпідприємства «Медичні закупівлі України». Всі ризики нівельовано», – сказав Ляшко.

    Він додав, що за першу партію на 1 млн 900 доз Україна проплатила за кошти 2020 року, а далі ведуться перемовини за бюджетом 2021 року.

    Також Ляшко підкреслив, що продовжуються переговори з багатьма виробниками вакцин, зокрема, йдеться про поставки вакцини Astra Zeneca.

    Як повідомляв «Главком», МОЗ України уклало угоду на постачання вакцини компанії Sinovac Biotech обсягом 1,9 млн доз за ціною 504 грн за одну дозу.

    Між тим, Угорщина відмовилася купувати російську вакцину проти Covid-19

    Теги: Китай вакцинація коронавірус Віктор Ляшко
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